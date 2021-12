En Salzburgo, no sólo el maldito parné

José Castro añadió a su discurso oficial una frase que repite ya incluso Monchi: "Queremos poner nuestro campamento base en la Champions". Lógicamente, está referida al enorme plus económico que implica ser uno de los privilegiados que juegan el máximo torneo continental de forma continuada, porque permite unos ingresos anuales que suben el listón presupuestario hasta acercarlo, de lejos, a los potentados del Viejo Continente. Pero el campamento base también implica no quedarse con el reparto del paquete básico, es decir, lo que da la UEFA por participar en la fase de grupos. En ella el Sevilla está entrando casi de oficio en las últimas temporadas. Pero hasta los profesionales saben que, sobre todo en el caso del grupo de este año, su prurito, su picazón es pelearse con los grandes de verdad. Es decir, no todo es el maldito parné, con todo lo que pesa.

Todo esto estará en juego este miércoles, día de la Inmaculada Concepción, una de esas fechas señaladitas en el calendario hispalense que muchas familias fieles a la tradición usan para colocar el Nacimiento, para poner el Belén, ya más cerca de adviento que de San Martín, pese a la moda de las bombillitas de bajo consumo que se encienden en noviembre para llamar al alto consumo...

De consumo va también el asunto del Salzburgo-Sevilla, porque el grupo de profesionales que adiestra Julen Lopetegui corre el riesgo de consumirse anímicamente y terminar de fundir las escasas fuerzas físicas que tiene en estos momentos la plantilla, tan mermada de efectivos como ha estado durante el mes de noviembre y en este inicio de diciembre que llega con tantísimas emociones fuertes.

Yendo a lo exclusivamente pecuniario, es verdad que el Sevilla se juega muchísimo. Sólo en este partido están en juego nada menos que 12.400.000 euros, es decir, casi doce millones y medio de euros, que se dice pronto. Es un similar apunte contable en los presupuestos que el de los ingresos por abonos (13,2).

Esos 12,4 millones se los embolsará el Sevilla sólo si gana en Salzburgo, con la siguiente división: 2,8 millones por el triunfo y 9,6 millones por el pase a octavos de final de la Champions, que a su vez daría la posibilidad de incrementar el presupuesto en otros 10,6 millones, que es el dinero que da la UEFA a aquellos equipos que se clasifiquen para los cuartos de final de su máximo torneo.

Hasta ahora el Sevilla ha ganado menos de lo esperado en la Champions, porque ha sumado apenas un triunfo y tres empates, pese a que el Grupo G fue muy celebrado cuando se realizó el sorteo, por la evidente falta de enjundia de sus rivales respecto a otros grupos –nada que ver con aquel histórico grupo de Sevilla, Juventus, Manchester City y Borussia Mönchengladbach de la 2015-16–. A razón de 960.000 euros el empate y 2,8 millones el triunfo, el Sevilla se ha garantizado 5,59 millones de euros por la puntuación más 15,64 por la participación en el grupo. Es decir, en total ha ganado 21,23 millones de euros en esta Champions y aspira a llegar a los 33,63 millones que ingresaría llegando a octavos, sumando esos 12,4 millones que significarían los 2,8 por el triunfo que necesita para pasar más los 9,6 por el pase.

No es un asunto baladí lo que está en juego, porque además el consejo tiró por lo alto con el presupuesto fijando en rendimiento deportivo una alta cifra de 83 millones de euros, que preveían algún triunfo más en el grupo. A estos montantes hay que sumar la variable del market pool, que se incrementa en las eliminatorias.

En paralelo a esto está la importancia del partido para los profesionales desde un estricto cariz deportivo. El golpe anímico de caer en la Champions sería muy grande, sobre todo por lo tocada que está la plantilla y el duro calendario que tiene por delante antes de que concluya 2021, con la clasificación apretándose por arriba: Athletic en San Mamés, Atlético y Barcelona en casa. Ahora se juega mucho el Sevilla, pero mirando al campamento base de la Champions, se juega incluso más...