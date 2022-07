El Sevilla sube el abono hasta un 15% y ya sufre las primeras críticas

Ocurrió lo que se temía y el anuncio de la nueva campaña de renovación de abonos del Sevilla para la temporada 22-23 llegó acompañada de numerosas críticas tras la subida del 15% en los precios, que será algo menor (del 12%) si se adquiere el abono conjunto de LaLiga y la fase de grupos de la UEFA Champions League.

La primera crítica formal, aparte de lo esperado por parte de los aficionados en las redes sociales, llegó desde la asociación de pequeños accionistas (que forma parte de Accionistas Unidos), que sacó incluso un comunicado oficial lamentando la "falta de sensibilidad" del club hacia sus abonados y el poco tacto para atraer a las nuevas generaciones al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

COMUNICADO CAMPAÑA ABONOS 2022/2023 SEVILLA FC,SAD pic.twitter.com/scoosfrncf — Peq. Accionistas SFC (@APASFC_) July 4, 2022

Esta subida del precio de los carnés hará que, por ejemplo, un abono para LaLiga en Gol se incremente desde los 290 euros de la pasada campaña a los 335 euros de la próxima. Con el incremento de los tres partidos de la fase de grupos de la Champions (las eliminatorias serán todas fuera de abono), el coste total sería de 375,20 euros.

Con el lema 'Aquí estamos contigo, Sevilla' como reclamo de la campaña, el Sevilla subió a sus redes un spot que recalca el peso histórico del club y sus logros deportivos.

Sólo 37.800 abonados

"La campaña de renovación arranca este martes 5 de julio a través del portal yocumplotemporadas.com y se alargará hasta el sábado 23 de julio. La primera semana será exclusivamente online, -con el sorteo de un crucero para todos los que renueven en este periodo- y otras dos semanas más en las que también se podrá renovar de forma presencial. Del martes 26 de julio al martes 2 de agosto habrá periodo de cambios de asiento y no habrá periodo de nuevas altas, porque para ser abonado es necesario haber sido socio rojo en la temporada anterior. En el caso de que quedasen vacantes, se podrá ser nuevo abonado pagando una cuota de alta de 125 euros", explica el Sevilla. No obstante, el club establece un límite de 37.800 abonados (ya que no puede pasar de los 40.000 y el estadio tiene un aforo para 44.000).

"Como ya ocurriera en anteriores temporadas, los dos tipos de abono incluyen acceso a partidos de Cantera y Sevilla FC Femenino, así como al Trofeo Antonio Puerta 2022. Además, sigue habiendo bonificaciones para menores de 16 años, pack familiares, mayores de 70 años y especiales, movilidad reducida. El año pasado, unos 10.000 abonos bonificados", recuerda el club.

