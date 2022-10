El Sevilla y lo absurdo de ir al dentista sin dientes (3-1)

Pocos resultados más lógicos que la derrota del Sevilla en el Santiago Bernabéu (3-1), que sobrevino con cierto decoro por los 25 minutos que transcurrieron entre el empate provisional de Lamela (54’) y el 2-1 de Lucas Vázquez (79’), poco antes de que Fede Valverde sentenciara (81’). El Sevilla de Jorge Sampaoli muerde el polvo en su quinto partido oficial y vuelve a mirar al fondo de la tabla muy incómodo y atribulado, por mucho que casi nadie diera un duro por él en su visita al dentista.

Y pocas cosas más absurdas en el mundo del fútbol que acudir a la consulta del más reputado dentista sin dientes. Así acudió el Sevilla al suntuoso coliseo del Real Madrid, sin dientes. ¿Y para qué ir al dentista sin dientes? Monchi y su desastrosa planificación lo han privado de dientes para morder, y encima Jorge Sampaoli alinea un equipo desdentado, sin delanteros y sin una propuesta clara de tres cuartos de campo hacia la portería de Courtois.

No es que el Sevilla hiciera el ridículo, como otras veces en La Castellana. Y de hecho se recompuso tras el descanso, empató en una acción aislada de Montiel y Lamela y hasta encadenó varias llegadas en los minutos posteriores al 1-1 porque al Madrid no le sentó nada bien ese pase a la espalda de un argentino a otro argentino, que resolvió Lamela con un hábil remate con el exterior de su zurda que el corpachón de Courtois, cerrando el palo, no pudo tapar. El gol fue extraño, sorprendió al Madrid, que no lo detectó porque nada era lógico en los inocuos ataques sevillistas.

Y es que Jorge Sampaoli volvió a disponer un equipo sin delanteros puros. Bajo un sistema 4-1-4-1, la línea de cuatro zagueros la integraban Montiel, Gudelj, Marcao y Alex Telles; Joan Jordán se tragaba el sapo de actuar de pivote ante unos diablos vestidos de blanco; por delante del catalán, otra línea de cuatro con Jesús Navas, Rakitic, Óliver Torres y Lamela; y arriba, lo que es un decir, Isco ante sus ex compañeros.Ese dibujo desdentado, ayuno de pólvora y de toda mala intención, invitó a los centrales del anfitrión, Militao y Alaba, a apretar aún más arriba y darle un giro de tuerca más a la presión adelantada que ordena Carlo Ancelotti.

Y las acometidas del campeón de Liga se sucedieron sin remisión. A poco que uno de rojo se equivocara en zona de riesgo, el incendio era un hecho a pesar de la copiosa lluvia que caía en Madrid.

El primer yerro bien grosero, además, acabó con el cuero en la jaula de un impotente Bono. Montiel trató de recortar a Vinicius en la banda. Fue arriesgado, torpe y desmañado el gesto del argentino. El brasileño agradeció el regalo para colarse hasta el palo derecho, volver a dejar en evidencia a Montiel con su recorte hacia dentro y servirle el gol a Modric, quien agradeció la pasividad de Joan Jordán para plantarse solo en el segundo palo y marcar con placidez. Apenas seis minutos mantuvo el Sevilla su portería a salvo.

Lógicamente, el Real Madrid no dio un paso atrás con el 1-0. Olisqueó que el Sevilla las iba a pasar canutas para sacar la pelota desde atrás y allá que fue a resolver cuanto antes. Sin Benzema, pero –él sí– con delanteros y con llegadores con colmillo, los de blanco maniobraron con dinamismo y libertad: Modric, que parece tener el motor de un Mercedes de los antiguos, siguió pisando el área con aviesas intenciones y si no coló el segundo en el minuto 40, fue por una pierna salvadora de Alex Telles al final.

Y a rebufo del prodigioso medio croata, Vinicius probó suerte una y otra vez en sus diagonales. No sólo tenía una zona blanda el Sevilla en el costado de Montiel, también en el corazón de su retaguardia, donde la lentitud de Gudelj y Jordán era una bicoca. Así, Vini provocó una falta del catalán al borde del área que Alaba envió cerca de la cruceta (18’). Ya que en el 44, de nuevo se plantó ante Bono ante la impotencia de Gudelj y perdonó.

En esa primera mitad, el guion pudo ser otro si el árbitro canario Hernández Hernández sanciona el empujón de Carvajal a Lamela dentro del área cuando el argentino se disponía a cazar un centro desde la derecha (12’). Otro más para el serial de Carvajal y sus penaltis no pitados en el Bernabéu.

De ahí hasta el intermedio, una falta en el borde del área que Rakitic estrelló en la barrera y un tiro de Navas a las manos de Courtois. Era harto difícil cruzar los tres cuartos entre la presión blanca y la ausencia de referencias ofensivas: Isco recibió dos balones francos para montar la contra, no halló líneas de pase y se enroscó.

Tras el descanso, el Madrid bajó su línea de presión, Joan Jordán se soltó en el inicio de las jugadas y con Jesús Navas más cerca de Montiel, fue éste quien sacó la cabeza en ataque. En el empate, dio un gran pase con el exterior. Poco después, fue Navas quien colgó al segundo palo e Isco remató al lateral de la red (57’). Y un robo de Montiel acabó con un derechazo desviado de Lamela (60’).

Pero el Bernabéu es el Bernabéu y Ancelotti introdujo en el 77 a Lucas Vázquez y Marco Asensio, además de Rüdiger. Los dos primeros, con la colaboración de Vini, tardaron dos minutos en cogerle las vueltas al Sevilla, desnudo por dentro en una pérdida de Mir. Y ya en el 81, el nuevo misil de Valverde rompió el vano sueño sevillista. Cómo ir al Bernabéu sin dientes. Cómo...

Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.77), Militao, Alaba (Nacho, m.86), Mendy (Rüdiger, m.77); Tchouaméni (Camavinga, m.65), Kroos, Modric (Marco Asensio, m.77); Fede Valverde, Vinícius y Rodrygo.

Sevilla: Bono; Jesús Navas (Carmona, m.67), Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Óliver, Rakitic (Delaney, m.76), Jordán; Lamela e Isco (Rafa Mir, m.76).

Goles: 1-0 m.5: Modric. 1-1 m.54: Lamela. 2-1 m.79: Lucas Vázquez. 3-1 m.81: Fede Valverde.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Tchouaméni (37) por el Real Madrid; y a Jordán (28), Montiel (31), Gudelj (66) y Papu (95), del Sevilla.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 59.625 espectadores. Thibaut Courtois y Karim Benzema dedicaron al madridismo el Trofeo Yashin y el Balón de Oro que ganaron lunes.