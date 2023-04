El Sevilla, sobre los árbitros: "El sistema no funciona"

El asunto arbitral y disciplinario está pasando por el momento más crítico y bajo de la historia del fútbol español. El caso Negreira no ha hecho sino confirmar las sospechas de que todo está manipulado desde ciertos resortes privilegiados. Y el fútbol español se ha metido en una dinámica de descrédito y comunicados como el que realizó el Sevilla tras el partido ante el Celta.

En este contexto, el club, a través de su vicepresidente primero y una de sus cabezas visibles, ha mostrado su absoluta disconformidad con la deriva que ha tomado el arbitraje español, cada vez más rigorista y alejado de la naturalidad de un deporte de movimiento y contacto como es el fútbol.

"Hacer un análisis de cuánto han podido influenciar en los puntos no me atrevo a hacerla, pero desde el Sevilla FC pensamos que el sistema no funciona", dijo José María del Nido Carrasco en Radio Sevilla. "No hay unificación de criterios, la mano de Pape Gueye ante el Cádiz ha sido pitada en otros estadios, lo de Tchuameni, que no pitó ni falta siquiera… Hay mucho desconcierto con respecto a cuándo entra el VAR a analizar una jugada y cuándo no", dijo el vicepresidente primero.

La presión mediática de Barça y Madrid

Es un problema estructural, según Del Nido Carrasco. "Hay dos situaciones tremendamente escandalosas, con el Real Madrid se somete a una presión desde los medios propios difícil de soportar y luego el escándalo de los escándalos como el caso Negreira, pagando millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso está poniendo en jaque la credibilidad del sistema arbitral. Hay unos aficionados a los que no podemos justificar si se es honesto o no. Este descontento con comunicados, todo el mundo hablando en prensa… yo esto no lo recuerdo".

Esto hila también con el papel de Javier Tebas. "Tebas ha dicho hoy que los árbitros salgan de la RFEF hacia un organismo independiente en el que todos tengamos la tranquilidad de formular las inquietudes… y después todos los clubes debatimos de muchas cosas, ¿por qué no podemos los clubes escuchar por ejemplo las conversaciones del VAR o escuchar algunas explicaciones tras los encuentros?", aseguró el vicepresidente primero del Sevilla.

El caso de Casemiro en la Premier

Si ya con Pape Gueye hay un dato estadístico que sirve de ejemplo, más sangrante parece lo de Casemiro. "Hay datos que tienen a todo el mundo desconcertados, hay que mirar también a la Premier, Casemiro ha sido expulsado ya dos veces y aquí ninguna. Algo debe de fallar en el sistema, nunca hemos puesto paños calientes a la temporada, pero estamos atentando contra el espectáculo… luego vemos cómo otros jugadores insultan y desprestigian a los árbitros y no pasa nada".

La responsabilidad del comité de dirección

Júnior, como es conocido en el entorno del Sevilla, no escurrió el bulto a la hora de analizar la situación deportiva del equipo y su responsabilidad. "Los problemas deportivos del Sevilla son problema de los que dirigimos el Sevilla, focalizado en Pepe Castro, Monchi y en mí".

Del Nido Carrasco profundizó en las controvertidas decisiones de esta temporada: la destitución de Lopetegui, la elección de Sampaoli... "Los tres no somos infalibles, tenemos un currículum que avalan nuestra trayectoria, sobre todo de Monchi. Tomamos la decisión de mantener a Lopetegui ya que pensamos que esa decisión era la acertada en ese momento. Nos hemos equivocado trayendo a jugadores ahora y hace años, lo que pasa que en el balance hemos acertado más que nos hemos equivocado. Este año nos hemos equivocado con el planteamiento y tan malo es equivocarte como persistir en el error. Le podría hablar de multitud de jugadores, pero si analiza la trayectoria ahí están los números, aunque sacar pecho hoy día no tiene sentido. En el seno del comité de dirección, cuando salen cosas a debate se discute y cuando sale algo adelante todos vamos a una".