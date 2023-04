El Sevilla proyecta encargar un Sánchez-Pizjuán de 55.000 plazas a la empresa que hizo San Mamés

El Sevilla tiene en mente hincarle el diente ya a las obras de construcción del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán y estudia encargarle el proyecto a la empresa IdomGroup, que es la que llevó a cabo la realización del estadio Nuevo San Mamés, un recinto en el que el club sevillista se ha fijado siempre en cada una de las pequeñas remodelaciones que ha ido haciendo en estos años y que ya se ven, a todas luces, insuficientes.

El vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, ha avanzado en el programa Libre Directo de Radio Sevilla las líneas maestras que va a seguir la entidad en este proceso de construcción que, según ha adelantado, ya tiene incluso fecha de inicio, el 1 de julio de 2026. Aún queda para ello y habrá que ver qué pasa hasta entonces en la entidad y quiénes están al mando, pero al menos es un paso.

"Encargamos un informe a Legends, que nos dio unos parámetros para que hiciéramos un estadio de 45.000 localidades con el 10% de zonas vips y una serie de entretenimientos, servicios y cubierto. Estamos en trámite de encargar un anteproyecto a la empresa Idom, que es la que ha hecho el del Athletic. En dos meses nos lo entregan. Queremos empezar las obras el 1 de julio de 2026", desveló el mandatario nervionense.

No obstante, Del Nido Carrasco matiza que los pensamientos del club son tener un aforo más potente, con unos 55.000 localidades de aforo.

"Queda el proyecto básico y el de ejecución. Somos ambiciosos y queremos un campo de 55.000 espectadores, que son las que caben en la huella. Estamos hablando con financiadores y teniendo conversaciones informales con el ayuntamiento, que mantendría nuestra petición seguro por lo que el Sevilla le ha dado a la ciudad. Esperemos que el nuevo Sánchez-Pizjuán sea una realidad pronto", aventuró el directivo sevillista.

El candente tema arbitral

Del Nido Carrasco también se refirió al tema que está más caliente en el fútbol español, el del arbitraje. "El sistema no funciona, estamos atentando contra el espectáculo", dijo.

El vicepresidente abundó en el tema y fue bastante claro en sus manifestaciones. "Queremos una unificación de criterios. Que los árbitros salgan de la Federación y se cree un organismo competente. El Betis, el Cádiz, el Villarreal, el Atlético de Madrid, nosotros… Demandamos soluciones para un sistema que no funciona. El espectáculo no es únicamente que el terreno de juego esté bien. Se tendría que cambiar la Ley del Deporte para estos cambios arbitrales y eso es competencia del Gobierno. Alzamos la voz y espero que se nos escuche, no podemos seguir así".

También se refirió a la aplicación del VAR. "El VAR nos tiene desconcertados. No sabemos cuándo interviene. Cuándo el error es manifiesto o no. Es un desconcierto que no ayuda al fútbol. Creo en el VAR bien utilizado".