Las nuevas camisetas del Sevilla, con mini rayas verticales

El Sevilla FC ha dado a conocer (no es correcto hablar de presentación porque no ha habido acto como tal) las nuevas equipaciones oficiales para la temporada 21-22, un momento muy esperado por gran parte de la afición, en particular los más jóvenes, coleccionistas y entusiastas del diseño.

La multinacional estadounidense Nike, en su último año de contrato con el club, en principio, ha optado por un diseño que incluye unas mini rayas verticales en las dos primeras equipaciones, la blanca y la roja, mientras que para la tercera recupera el color negro, con las mangas rojas, después de que en la pasada campaña ésta fuera azul.

De cualquier forma, la nueva imagen del equipo, con Ivan Rakitic como modelo del primer equipo masculino, ha tenido además cierto efecto sorpresa, ya que no han tenido nada que ver con algunos diseños que se habían filtrado y que se habñian publicado en algunos medios.

La jugadora del equipo femenino Toni Payne y el del equipo de la eLiga Pepe ElBotellu han servido de modelos para las equipaciones roja y negra, segunda y tercera.

Todas ellas se pueden adquirir ya desde este jueves en las tiendas oficiales del Sevilla.