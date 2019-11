Emotivo homenaje a Jesús Navas, de Bertoni a Kanoute

Jesús Navas se ha dado un baño de cariño durante la presentación del libro del periodista Juan Manuel Ávila, que ha tenido lugar en la antigua Sala Chicarreros, ahora Teatro de la Fundación Cajasol. La obra, titulada Jesús Navas, un duende de leyenda, editado por Samarcanda, ha visto así su puesta de largo en público, ante una nutridísima presencia de figuras del Sevilla de distintas épocas.

Al final del acto, el palaciego, que no ha intervenido ante la atestada sala debido a su proverbial timidez, ha sido invitado a ponerse en pie para recibir una cerrada ovación con el público asistente levantado de sus asientos.

El Sevilla de distintas épocas ha estado presente. Además de representantes del club en la actualidad, desde José Castro a Monchi, Joaquín Caparrós, Pablo Blanco o Julen Lopetegui, han estado los ex presidentes José María del Nido y Rafael Carrión; el socio número uno, Domingo Muñoz González; ex consejeros como Augusto Lahore; ex entrenadores como Manolo Cardo, Banquillo de oro; Dorsales de Leyenda como el mencionado Blanco, Sanjosé, Álvarez o Gallego; veteranos de distintas décadas como Rodri, Lora,... Francisco, Juan Carlos y Pintinho, aquel memorable mediocampo de los 80... El reconocimiento ha sido emotivo y atemporal, como parece ser Jesús Navas, pues han participado hasta futbolistas que no lo conocieron.

La organización de la presentación del libro, de la editorial Samarcanda, introdujo varios vídeos de ex futbolistas del Sevilla que se unieron a este acto que terminó siendo un homenaje en activo memorable.

El primero en aparecer en la gran pantalla fue Daniel Ricardo Bertoni, campeón del mundo como Jesús Navas, pero en 1978, año en el que fichó por el Sevilla. "Te quiero felicitar por el libro, por ser una leyenda como es Jesús Navas. Y mando un abrazo a todos los sevillistas y en especial a mi amigo Pablo Blanco".

Muy aplaudido fue también el mensaje de Kanoute: "Hola, Jesús. Qué pasa, amigo. Te quería dejar un mensaje para felicitarte por tu fantástica carrera, también por ostentar el récord de partidos con el Sevilla, que no es poca cosa, y agradecerte todos los goles que me has regalado desde la banda derecha. Seré uno de los primeros que compre tu biografía".

Otra sorpresa en vídeo ha sido la de Manolo Jiménez: "Felicidades, Jesús, vas a pulverizar todos los récogs habidos y por haber en el club y por eso está tan justificado esta biografía que ha hecho Juan Manuel Ávila. Espero que sea un éxito y que sea el reflejo del gran esfuerzo que has realizado desde que empezaste".

Así como el de Sergio Ramos: "Discúlpame por no estar ahí en un día tan importante, te lo mereces porque tienes una carrera inigualable, en el Sevilla Fútbol Club y en la selección. Disfruta mucho de este día. Te quiero, brother".

Pablo Alfaro bromeó con un "vídeo selfie" que le envió para recordarle que fue su "primer capitán". "¿Te acuerdas de mí?", dijo el actual el entrenador del Ibiza. "Te mando un abrazo muy fuerte y quiero que sepas que de ese niño al que Caparrós metió el primer día en la habitación conmigo para que se fuese soltando queda cuerda para rato. Eres un ejemplo para todos".

Incluso Luis Alberto, desde Roma, quiso unirse al homenaje: "Quiero mandarte un saludo y un abrazo fuerte, Jesús, que sigas batiendo récords y sigas dándonos algún título para nuestro Sevilla".