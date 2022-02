El PSG, rival del Sevilla sub 19 en los octavos de la Youth League

El Paris Saint-Germain será el rival del Sevilla FC en los octavos de final de la Youth League, competición creada por la UEFA y que es la equivalente a la Champions en categoría sub 19, que, aunque parecida, no es lo mismo que la categoría juvenil tal y como la conocemos en España (hasta 18 años).

El equipo de Lolo Rosano, que eliminó en el play off previo al Rangers a partido único en tierras escocesas (0-1), ha quedado emparejado con el campeón francés en el sorteo celebrado en Nyon (Suiza) este lunes. El duelo, que se disputará el 2 ó el 3 de marzo, será también a parido único en París.

El PSG, entrenado por Stephane Roche, se clasificó directamente para los octavos de final al quedar campeón de su grupo con 4 victorias y dos empates.

En el caso de que el Sevilla pasara la eliminatoria se medirá al vencedor del duelo entre el Zilina eslovaco y el Salzburgo, al que ya se midió en la fase de grupos. El choque de cuartos sí sería, en ese caso, en terreno sevillista.

El sorteo también ha deparado un derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, los otros dos equipos españoles vivos en la competición.

