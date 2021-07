El Sevilla negocia para traspasar a Bryan Gil al Tottenham por 25 millones y Lamela

El Sevilla y el Tottenham Hotspur están negociando el traspaso de Bryan Gil, según ha podido confirmar este diario con fuentes cercanas a las conversaciones. La noticia la adelantaba este mediodía el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano, quien habla de un acuerdo a punto de cerrarse en el que el club de Nervión traspasa a su joya por 25 millones de euros y la ficha de Erik Lamela, mediapunta argentino de 29 años.

La noticia es sorprendente por lo que significa Bryan Gil como símbolo máximo de la cantera del Sevilla. Pero el mercado está absolutamente varado, no hay ofertas que colmen las expectativas del club de Nervión por sus futbolistas más destacados y la oportunidad de ingresar 25 millones de euros, más la ficha de un futbolistas contrastado, que ha pasado por la Serie A y la Premier League, ha sido una tentación muy grande para el comité ejecutivo nervionense, que ha dado vía libre a la negociación.

EXCL. Tottenham and Sevilla are finalizing a new swap deal: Erik Lamela to Sevilla, Bryan Gil to Spurs. Agreement set to be reached on permanent deal and here we go soon! ⚪️ #THFCSevilla will also receive €25m + add ons included as part of the deal. 🇪🇸 #Sevilla