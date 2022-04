El Sevilla se prepara para recibir al Cádiz sin Tecatito ni Martial

El Sevilla se ha ejercitado este martes en la segunda sesión de entrenamiento de la semana sin sus dos refuerzos en el mercado de invierno, el francés Anthony Martial y el mexicano Jesús Tecatito Corona.

El primero de ellos se lesionó muscularmente en el partido ante el Real Madrid, en la jugada en la que Camavinga no vio la segunda tarjeta amarilla que hubiera supuesto su expulsión, y ya se perdió el choque ante el Levante el jueves pasado. Tanto Monchi como Julen Lopetegui avisaron que la lesión, sin ser una rotura, sí revestía cierta gravedad y el hecho de que aún no haya aparecido por los entrenamientos hace pensar que no estará aún apto en el partido ante el Cádiz. En el caso del delantero azteca, clave en el triunfo de la pasada semana frente al Levante con sus dos primeros goles en la Liga, no se conoce aún los motivos de su ausencia, ya que el Sevilla no ha facilitado ninguna información, su habitual manera de proceder con las lesiones salvo casos contados.

Si se confirma la baja de Tecatito, Lopetegui pierde a otro efectivo más en ataque, ya que ante los amarillos no podrá contar con Rafa Mir por sanción, ya que vio en Valencia la quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, ni con el mencionado Martial. El francés, salvo que acelere en su recuperación, será también baja, ya que faltan dos días para el choque y no está con el grupo.

Así, Lopetegui tiene para el frente de ataque a En-Nesyri como referencia y a los argentinos Ocampos y Lamela para los extremos. Es probable que Suso pueda entrar en la convocatoria, aunque sería precipitado que jugara de inicio tras cinco meses de ausencia. El Papu Gómez es otro al que el técnico ha utilizado en otras ocasiones en la banda, aunque el internacional albiceleste se mueve mejor por dentro y es más resolutivo para el equipo.

Fernando y Rekik siguen al margen y han dicho adiós a la temporada.