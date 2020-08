Los futbolistas del Sevilla Bono, Koundé y Banega pasaron por zona mixta, analizando el encuentro ante el Manchester United.

Bono

"Creo que al final cuando ves a tu compañeros correr como corrieron, se partieron el alma en cada disputa, no puedes no estar no presente. Hicimos un gran partido, el equipo demostró que tiene la piel distinta en esta competición".

Koundé

"Siento mucha alegría por estar en una nueva final. Sabemos que es especial. Nada fue fácil, mucho sufrimiento porque el Manchester es muy buen equipo, pero hemos sufrido juntos y al final estamos contentos".

Banega

"Muy contento, estamos a un pasito. La unión del grupo se plasma en el campo. Fue un partido difícil ante un grandísimo equipo. La final me va a dar nostalgia, pero es tiempo de descansar, gracias a todo por tanto cariño".