El portero del Sevilla Bono se ha mostrado muy contento en zona mixta, tanto por su actuación como por la victoria. Lucas Ocampos y Jordán también se mostraron felices por ganar y piensan ya en el partido del domingo ante el Manchester United.

Bono

"La verdad que estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo. Nos encontramos con un equipo bien organizado y trabajado atrás que esperaba salir a la contra, con jugadores rápidos arriba. Seguimos insistiendo y obtuvimos la recompensa. Siempre disfruté y me sentí importante, en el barco, jugando o no jugando, ganando o perdiendo. Ahora que me toca jugar, igual".

United: "La verdad que es muy ilusionante para nosotros y el sevillismo. Sabiendo que la Europa League es importante en el club y vamos con esa ilusión, pensando en el partido siguiente y nada más. Nosotros en la temporada, el equipo siempre fue creciendo pero ahora hay un objetivo claro y se nota en el rendimiento de los futbolistas".

Ocampos

"Sufrimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Se vio el trabajo de todo el equipo y pudimos ganar. Me quedo del centro de Éver, la puso ahí y entró. Pude ayudar al equipo a ganar y estaba deseando hacer un gol en esta competición. Era un momento clave, sabíamos que ganando hoy nos poníamos en semifinales, un rival histórico, pero tenemos hambre y ganas de hacer las cosas bien. Va a ser un partido difícil, sabemos el equipo que tenemos delante, pero tenemos nuestras armas y queremos hacer un buen partido".

Joan Jordán

"Dentro del año muy bonito mi mente ahora mismo está para disfrutar el día de hoy, pero mi cabeza está en el domingo. No hemos ganado nada, nos da el derecho de jugar las semifinales, pero queremos llegar a esa final y va a ser muy difícil. El gol fue un alivio y nos dosis de felicidad muy buena. Me alegro por Lucas, por los jugadores de dentro y de fuera, y ahora a preparar el partido del domingo. Me alegro por Bono, ha pasado situaciones difíciles, tenemos dos porteros de un nivel espectacular y me alegro por Bono. Ha dado un paso al frente y nos ha dado muchísimo hoy".