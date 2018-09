Golpe a golpe más que verso a verso

"Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar". Mucho más prosaicamente, Pablo Machín, cuya tierra, la Soria de los Campos de Castilla, enamoró al ínclito Antonio Machado a cuyos Proverbios y cantares pertenece este conocidísimo extracto, vino a decir lo mismo: el fútbol es presente. "El halago debilita", dijo el soriano. El lirismo noventayochista de Machado encontrará su réplica de cruda realidad en un campo áspero y poco dado a la poesía como Ipurua. Allí el Sevilla tiene que "currárselo", como recordó el entrenador sevillista en la previa. Y no lo dice usando un tópico de esos tan a la mano en las comparecencias de prensa de los hombres de fútbol. En Éibar el Sevilla apenas ha salido victorioso en un par de ocasiones, aunque tampoco ha ido mucho de visita por la fronteriza localidad guipuzcoana.

En pleno corazón del antiguo Señorío de Vizcaya, el Sevilla de Pablo Machín quiere seguir haciendo camino, una vez encontrada una senda futbolística bien trazada primero en Orriols y luego en Nervión, con sendas goleadas a Levante y Madrid que dieron continuidad a lo anunciado ante el Standard de Lieja, otra goleada con un once que aún no había unido a la pareja de moda:Ben Yedder y Andre Silva.

En los seis días de los seis goles de Ben Yedder, Machín ha perdido a dos nuevas piezas por lesión. Cayó Amadou ante los valones y Aleix Vidal se rompió muscularmente antes de recibir a los madrileños. Cinco son ya los futbolistas que no tiene disponibles, si bien Escudero y Mercado están en la rampa de salida de sus respectivas lesiones de brazo. No estarán aún en Ipurua, dado que fue apenas el jueves cuando se incorporaron al trabajo normal con el grupo y ahora deben hacerse al ritmo competitivo.

Es una circunstancia que lamenta Machín, sobre todo porque ante la carga del calendario le resulta imposible dar los oportunos y necesarios refrescos a un once titular bien definido que podría tener sólo algún matiz diferenciador respecto a los dos de Levante y Madrid. Aunque poco tiene donde elegir el técnico soriano para que su equipo siga siendo competitivo. ¿Acaso incluir a Roque Mesa en el centro del campo para dar descanso a Banega o Franco Vázquez? ¿La difícil opción de darle descanso al sobrecargado Arana?

Machín lamenta no tener margen para refrescar a un once bien definido pero con piezas sobrecargadas

En Ipurua no van a recibir al Sevilla con poemas machadianos. En la estrechura del vetusto campo guipuzcoano el ritmo elevará el listón y el Eibar de Mendilibar seguro que tiene bien aprendida la lección del equipo de Machín ante el estelar Madrid. Es fácil imaginar que Banega y Franco Vázquez, o Roque Mesa, tendrán mucho menos metros para maniobrar.

El Eibar hostigará con fuerte presión y una elevada intensidad tanto con balón como sin balón a un Sevilla que es temido allí por su enorme pegada:14 goles en tres partidos. No hará la alta temperatura que se registró el miércoles en Sevilla además, lo cual puede incidir directamente en un fútbol más desenfrenado, más de ida y vuelta. Y ahí debe andar en el punto justo de tensión y concentración una zaga que quizá no tenga ese plus de solidaridad y compromiso de todo el equipo como cuando enfrente está todo un Real Madrid.

El contexto del partido, climático y ambiental, será muy distinto al del miércoles: ahí debe verse al Sevilla

El partido, desde luego, no tendrá que ver a lo que se vivió hace tres días en la caldera de Nervión, caldera en el más amplio sentido de la figura literaria. El calor ambiental y el calor climático será completamente distinto y el Sevilla ha de hacerse fuerte sobre esas premisas ya mostradas, también con algunas lagunas en el Ciudad de Levante por ese giro táctico que puebla más el centro sevillista, con Franco Vázquez y Sarabia como interiores, y vacía los flancos, más diáfanos para los carrileros.

El Eibar, con un fútbol directo y dinámico, ya aprovechó la desidia del Sevilla el curso pasado para endosarle un humillante 5-1. Ahí sí hay que mirar al pasado: debería estar tan presente como el 3-0 del miércoles si el Sevilla quiere mirar al futuro con ilusión. Al lirismo desde la prosa. Golpe a golpe, más que verso a verso.