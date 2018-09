Jesús Navas: "Vamos a seguir luchando para traer plata a este estadio"

Jesús Navas, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Sevilla, ha enviado un emotivo mensaje durante el acto de conmemoración de la inaguración del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de cuya inauguración se cumplen hoy 60 años.

Jesús Navas, tras Marcelo Campanal, presente como único jugador vivo que participó en aquel partido amistoso contra el Jaén (3-3), ha recordado su trayectoria vital unida inseparablemente con el estadio Sánchez-Pizjuán. "Desde muy niño he venido a este campo, aquí he echado los dientes y me he convertido en lo que hoy soy. Recuerdo cuando debuté en Nervión hace 15 años, el 7 de diciembre de 2003. Joaquín Caparrós me dio la titularidad un día lluvioso ante el Zaragoza, ganamos con 3-2 doblete de Podestá. Me cambiaron en el descanso, y comprendí que triunfar en este estadio no es cosa fácil. Tampoco tardé en entender que la afición que da colorido a nuestro campo, además de exigente, es tremendamente agradecida y generosa con los que lo dejan todo sobre el césped”.

El palaciego ha hablado de lo que ha significado el coliseo nervionense para su formación como futbolista y recordó momentos de leyenda. "En este estadio me he ganado el respeto y el cariño de la gente y he vivido momentos inolvidables, como aquel en que mi amigo Antonio abrió de un zurdazo la puerta de la mejor estapa de nuestra historia”, continuó con un guiño muy emocional.

Además, ha recordado a toda una pléyade de legendarios futbolistas con los que ha compartido vestuario: “Aquí he jugado con grandes jugadores para el sevillismo, como Pablo Alfaro, Javi Navarro, David Castedo, Palop, Escudé, Dragutinovic, Renato, Maresca, Negredo, Luis Fabiano, Kanoute... entre otros muchos, juntos a mis compañeros actuales... Aquí, pegado a la cal de la banda derecha he luchado codo con codo y crecido con un jugador como Dani Alves. Hoy curiosamente juego donde él lo hacía cuando yo comenzaba”.

Y para concluir ha dejado un mensaje de esperanzada ambición: “Aquí he aprendido que rendirse está prohibido y que los sueños se cumplen. Vamos a luchar y soñar esta temporadas con todas nuestras fuerzas, y yo desde luego voy a seguir luchando y soñando por traer más éxitos y más plata a este estadio y a este museo que hoy se inaugura”.