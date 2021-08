Monchi: "Yo no estoy contento, no estoy satisfecho, pero miro el futuro con optimismo"

Después de mucho tiempo de silencio, el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, ha tomado la palabra al mediodía de este miércoles para valorar la planificación deportiva de la entidad en los medios oficiales del club. El máximo responsable de esta parcela en la entidad sevillista, en una entrevista con el periodista Alberto Moreno, ha hecho un exhaustivo repaso a todo el trabajo realizado por el club durante el verano.

El brote de Covid

"En lo referente al aspecto Covid estamos viviendo un momento difícil y complicado, extraño para nosotros, fuimos de los que mejor lo sorteamos, pero nadie está ajeno a este virus y tras un buen comienzo de pretemporada, sin casos en el primer equipo, a la vuelta de Portugal hemos tenido una crisis con varios contagios y estamos saliendo de ella. No han tenido repercusiones de salud, casi todos asintomáticos o pequeños, gracias a la vacunación. Estamos saliendo de este virus, pero hemos pasado la parte peor, pero sí ha sido un momento difícil. Nos ha visitado y lo hemos podido detectar, con la cepa delta, que a poco que te entra te hace daño. Diez controles de PCR, no escatimamos ningún tipo de esfuerzo, pero nadie está ajeno. Yo también lo he vivido en casa, todo ha sido muy complejo, muy difícil, pero estamos viendo la luz al final del túnel y desde aquí refuerzo el trabajo de los servicios médicos del club. Lo más importante es la salud de los implicados".

Ausencias contra el Rayo

"Alguna baja va a haber, porque hay algunos protocolos que cumplir, pero también habrá algunos recuperados, vamos a estar algo mejor y algo peor que hace dos semanas. Hay algo que está por encima de todo, que es la privacidad de las personas, tienen el derecho a permanecer en el anonimato. Ese primer filtro es la voluntad de los propios implicados, la protección de datos; y segundo, porque siempre que piense que una decisión mío le puede beneficiar a mi club la tomaré. Es un pequeño detalle, comprendo a la gente, pero estoy aquí para tomar decisiones que beneficien a mi club".

Llegada de Diego Carlos

"Diego ha venido en tiempo y ha venido lo más rápido posible, llegó a Sevilla el domingo y ayer entrenó ya. La voluntad y la predisposición es total, él viene con ganas de sumar".

40 por ciento de aficionados

"Es uno de los grandes alicientes que tiene este inicio de la temporada, jugar con ese aforo, pedimos un aforo mayor. A mí me parece poco el 40 por ciento, los políticos seguro que han tomado la decisión pensando en parámetros que entienden mejor que yo. Se me caen dos lágrimas cuando veo partidos en otros países y esperemos que sean medidas transitorias para que no priven al espectador de vivir un espectáculo así".

Valoración de la planificación

"Me gustaría hacer una reflexión profunda sobre el mercado. Yo no estoy contento, no estoy satisfecho y no estoy de acuerdo conmigo mismo. No es la planificación que yo tenía en mente. Allá por el mes de junio nos sentamos para dibujar ese cuadro y es muy distinta a la que tenemos hoy. No es la planificación que yo quería tener. Asumo mi responsabilidad, pero tengo algún atenuante. El mercado está bloqueado, todos con exceso de plantilla y con la espada de damocles del límite salarial. Intentando tirar de responsabilidad, se ha ralentizado mucho la planificación y no estamos a la altura. No estoy satisfecho, pero me toca no quedarme en lo negativo y estoy convencido de que en esta recta final le vamos a dar un acelerón, un cambio importante, que no sé si alcanzará el dibujo inicial, en los tiempos previstos, pero sabiendo que el 1 de septiembre la foto final sea lo más cercana a lo que teníamos en mente. Buscar culpables no soluciona nada, pero asumo mi responsabilidad. Hay un montón de recursos económicos que no se han podido hacer efectivos, pero quiero mirar hacia delante con un mensaje positivo. Y que lo que al final resulte sea muy cercano a lo que teníamos en mente".

Razones para los fallos

"Todo lo que podía salir mal ha salido peor, pero digo lo que le he dicho al grupo, cuando las cosas vienen difíciles y complicadas hay dos posibilidades, la del avestruz, agachar la cabeza, o aplicar el término resiliente. Aprovechar todo para ser más fuerte y eso es lo que le pedí ayer al grupo. Intentar salir reforzados de una situación negativa, que es lo que estamos viviendo. El equipo que alinee el míster será capaz".

Sensaciones de Lopetegui

"Julen está intranquilo, está preocupado, al mismo nivel que lo estoy yo. Hablamos continuamente y tenemos pareceres distintos, pero es bueno para el club. Partiendo de la base de que está preocupado e intranquilo, porque era partícipe de esa foto inicial, pero es consciente de que no estamos escatimando ningún tipo de esfuerzos. Nos ve y confía en nosotros, sabe de nuestra implicación y de nuestra capacidad".

Emoción

"Me emociono hablando de todo, es difícil dibujar el día a día con un director deportivo tan alto con mi club como yo. La sufre el director deportivo, la sufre mi entorno, estos días he estado más tiempo solo por el virus, pero el grupo va a salir reforzado y vamos a afrontar la temporada con mucha ilusión. Eso es innegociable, son valores que este grupo y este cuerpo técnico va a gestionar bien".

Hoja de ruta

"Que vayamos con retraso no significa que hayamos cambiado nuestra hoja de ruta. Sigue siendo la misma, con los mismos nombres que teníamos pensado. Me gustaría una plantilla competitiva para que le dé al míster alternativas para afrontar las tres competiciones con las máximas garantías. Vamos a intentar incorporar jugadores en la línea que nosotros queremos. Hay dos puestos a reforzar sí o sí, que son los laterales. Salieron y tenemos que centrarnos un poco más".

Límite salarial

"Es matemática pura y duras, soy un defensor del límite salarial, cuando te toca a ti te enfadas, pero tenemos que concluir que es bueno para el fútbol español. Es el primer año que nos toca de verdad. Hemos hecho una operación que nos ha dado mucho aire. Son circunstancias nuevas con las que hay que convivir".

La Copa África

"La Copa África influye, claro que sí, eso está en mi mente, todo va relacionado con eso. Bono irá convocado y lo vamos a perder durante un tiempo. Claro que sí, con Marruecos".

Partidos de la pretemporada

"Tampoco han sido los mejores test posibles. Muchos han llegado más tarde y se han tenido que gestionar los minutos, ha servido para ver cerca del primer grupo a los jugadores del filial, que lo van a hacer crecer. Es el mejor resumen, no ha sido la mejor pretemporada, pero hay un atenuante, con las incorporaciones mucho más tarde".

Situación de Koundé

"Koundé está bien, está tranquilo, llegó más tarde por la Eurocopa, pero ya está implicado al 100 por 100 con el equipo. Si hubiéramos jugado en Birmingham habría jugado. No hay ninguna oferta concreta por él, porque no la ha habido. Mucho ruido, pero ninguna oferta real a día de hoy. No sé qué va a pasar. Sí digo que todos están dentro de un club que es un modelo de negocio que no va a cambiar. Eso es lo que ha hecho levantar diez títulos y jugar 20 finales. Cuando haya una oferta importante hay que aceptarla, porque eso nos va a permitir mejor al equipo. Siempre que ha vendido ha crecido, pero si no hay una oferta así, él sabe que seguirá siendo jugador del Sevilla y él lo sabe. Los preparadores físicos son muy cuadriculados y utilizan a los jugadores cuando el riesgo de lesión es nulo. El estado físico de Koundé es muy bueno por lo que lo vimos el pasado domingo".

Operación de Bryan Gil

"La operación de Bryan Gil no estaba prevista en esa foto inicial, Julen pensaba que le iba a sacar mucho partido, pero el mercado ha virado hacia una situación así. Teníamos la espada de damocles del límite salarial, pero a nivel económico ha sido una operación magnífica. Teníamos que hacerlo, el míster entiende que hay situaciones que tenemos que afrontarlas más allá de lo deportivo. Hemos hecho una buena operación en lo económico y ha venido un muy buen jugador, que tiene que recuperar su nivel".

Apuesta por la cantera

"En absoluto, no creemos en la cantera, invitaría a que fueran a la ciudad deportivo y vieran los recursos humanos, técnicos y estructurales que el Sevilla dedica a la cantera. El 85 por ciento de mi tiempo se lo dedico a la cantera, es un mantra, pero no es así. El departamento de scouting se utiliza también para eso, es un recurso más que el Sevilla utiliza".

Gonzalo Montiel

"El lateral derecho es uno de los objetivos a reforzar y Gonzalo está en una posición privilegiada para ese puesto. Gusta, hemos seguido mucho, pero no es la única alternativa y aún no está hecho del todo. Ahí tenemos alternativas interesantes".

Joselu

"Joselu fue una idea, con un perfil de lo que nos gusta, pero en la valoración económica fue descartada".

Oferta del Tottenham a Lopetegui

"A mediados de junio, en una reunión con el míster, nos transmitió la oferta que había tenido de un club inglés y que había rechazado porque estaba 100 por 100 implicado con el proyecto del Sevilla. Es lógico que Julen sea codiciado por otros clubes con sus dos grandes temporadas".

En-Nesyri y su no a salir

"Ha habido menos movimientos, pero sí es cierto que hubo un interés muy grande de un club inglés por un jugador nuestro y el propio jugador dijo que no tenía ningún interés en salir de aquí, porque está muy a gusto. Eso nos hace sentirnos muy orgullosos. A raíz de la salida de Bryan nos hemos visto algo más fuerte para ver las cosas con más detenimiento y libertad, pero nuestro modelo es el que es y estaremos atentos siempre a cualquier movimiento. Hay que generar plusvalías siempre porque nuestra plantilla está muy por encima de nuestros ingresos".

Lamela

"Este club es capaz de recuperar a futbolistas que estaban así, así. Lamela tiene fútbol y ha dado muy buenos momentos tanto en Roma como en el Tottenham. No hay prisas con Coco, pero entre él y nosotros tenemos que sacar todo su fútbol".

Dmitrovic

"Marko, en una sana competencia con Bono, tendremos una muy buena portería y permitirá crecer también a Javi Díaz y Alfonso".

El objetivo de la Champions

"El objetivo es meternos de nuevo en Champions, que va a ser más complicado, porque los rivales están creciendo. No podemos perder ese primer objetivo. Si lo conseguimos, será un récord, el Sevilla nunca se ha clasificado tres años seguidos para la Champions vía Liga. Que nadie tire las campanas al vuelo, ése es el objetivo y no nos vamos a dejar nada para conseguirlo. Ya veremos lo que depara la competición, pero ése es un objetivo extremadamente difícil y complicado. Tenemos un cuerpo técnico que es de los mejores del fútbol español. Hay una parte de soñar, pero es que así; si no, seríamos robots, pero eso pasó y ahora el objetivo ilusionante es el cuarto puesto, porque es extremadamente difícil".

Relación con Lopetegui

"El míster siempre me tiene con las orejas tiesas y me hace motivarme para rebelarme y buscar las cosas que él quiere. Yo estoy contento y creo que él también lo está. Una cosa es el análisis interno y otra es lo que tenemos que transmitir al exterior. En mi caso hay otras actuaciones, pero lo primero es lo primero y es el Rayo".

Posibilidad de un nuevo delantero

"Estamos valorando la posibilidad de un delantero en un perfil distinto que nos pueda dar dos roles, pero es algo que estamos estudiando, sí".