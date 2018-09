Muriel, titular con Colombia, y Franco Vázquez, los últimos en regresar

El Sevilla ya espera la incorporación de sus últimos internacionales. Muriel y Franco Vázquez viajan desde Estados Unidos tras el amistoso entre Colombia y Argentina de la pasada madrugada. El partido, disputado en el MetLife Stadium de New Jersey, terminó con 0-0. Muriel fue titular, jugando como atacante por la izquierda. El delantero sevillista jugó 63 minutos, hasta que fue sustituido por el ex sevillista Carlos Bacca. En cambio, Franco Vázquez, que disfrutó en el anterior partido de su estreno con la selección argentina, no tuvo minutos en el choque amistoso frente a Colombia.

Tanto Muriel como el Mudo Vázquez ya regresan a Sevilla, según informó la web oficial del club, para reincorporarse a la disciplina de Pablo Machín. En el club esperan que los enlaces aéreos permitan a ambos jugadores estar ya en la ciudad deportiva en el entrenamiento de mañana por la mañana. Si no fuera así, lo harían ya para las sesiones del viernes y el sábado, y también para la sesión matinal de activación del domingo, día del partido, dado que el horario fijado para recibir al Getafe es las 20:45.