Tiempo de rotar con poco para rotar

La baja de Gonalons es la de más tiempo de baja y la de más trascendencia, porque ahora Pablo Machín apenas cuenta con Amadou , ya recuperado, Roque Mesa y Banega en la medular . Franco Vázquez también fue usado al inicio de curso, en las asequibles primeras eliminatorias europeas, como mediocampista, no de interior. Ypodría ser una solución para relevar a los sobreexplotados jugadores del centro del campo. Lo cierto es que Machín, ante el Getafe, no tendrá ni que realizar descartes en su convocatoria, si acaso el de Borja Lasso , que sólo jugó el cuarto de hora final del primer partido del curso, ante el feble Ujpest. Y en esa rotación deben entrar todos los disponibles, incluidos aquellos a los que el club les buscó una salida hasta última hora.

Con los datos estadísticos en la mano, en ese once titular no están ni Carriço ni Nolito , dos futbolistas a los que, como Muriel (7 partidos pero sólo 275 minutos), el Sevilla habría dado el visto bueno si se les hubiera presentado la opción de una salida viable. No fue así y ahora forman parte de una plantilla que también ha sido asaeteada en este apretado inicio por las lesiones , en hombres clave además, como Escudero, Mercado y Gonalons , que estaba llamando a las puertas del once titular con fuerza.

Hasta ahora, Pablo Machín ha llevado un buen reparto de esfuerzos y minutos, dejando para los partidos de más enjundia a sus jugadores más importantes, salvo un par de casos excepcionales: Banega y Sarabia . El primero ha sido titular en todos los encuentros salvo el primero, ante el Ujpest, recién llegado del Mundial. Aquel partido tampoco lo jugaron los mundialistas Mercado y Kjaer. Sin embargo, desde que se enfundara de nuevo la camiseta como titularísimo del Sevilla, el creador de juego no se la ha quitado. Eso sí, Pablo Machín lo ha quitado en varios partidos para darle algo de descanso y hay que agradecer a Scaloni que no lo citase con Argentina.

Tirar de la cantera, una opción a la baja para las rotaciones

El Sevilla se llevó a once canteranos a la pretemporada de Benidorm pero apenas ha comenzado el fuego real de los partidos oficiales de enjundia, Pablo Machín sólo ha contado con Jesús Navas como ilustre representante de la cantera. El soriano ya dejó claro, en la previa del Sevilla-Sigma Olomouc y a escasos días de que cerrase el mercado, que quería otro central. “Yo por esperar espero todo. Si no llegara, Amadou esta semana no podemos contar con él. Nos tendríamos que acoplar con lo que hay. Berrocal no tiene experiencia en Primera y luego hay otros del filial que también han trabajado con nosotros, pero el que está más cerca del primer equipo es Berrocal”. Se refería con esos “otros” que estuvieron a la pretemporada a Cristian González (se marchó al Twente), Alex Muñoz (al Zaragoza) y Genaro (lesionado en el menisco). En el centro del campo también jugó amistosos Fede San Emeterio, que salió rumbo del Valladolid para ser cedido al Granada, donde también está en préstamo, pero con vuelta al Sevilla, Pozo –ayer marcó un gran gol–. Lara está lesionado y poco más hay donde rascar en la cantera, si bien Bryn Gil despuntó ante el San Fernando. No es, empero, la mediapunta la zona que necesita rotaciones. De momento, la prometida apuesta por la cantera es poco más que un brindis al sol.