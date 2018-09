Nervión, un fortín contra el Real Madrid

El Sevilla-Real Madrid es algo más que un clásico de la Liga. Hasta en 74 ocasiones se ha producido este enfrentamiento en Primera División, tanto en el antiguo estadio de Nervión como en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El balance global es de 36 victorias sevillistas, 15 empates y 23 triunfos madridistas. Desde siempre, el campeonísimo equipo blanco ha sido recibido por Nervión de una forma especial. Y en el siglo XXI el balance se ha acentuado positivamente hacia los blanquirrojos.

El Sevilla es el equipo que más veces ha vencido en su estadio al Real Madrid en lo que va de centuria. Ni el Barcelona se le aproxima. Y la rivalidad, a veces exacerbada y manipulada según el prisma con el que se mire, como ha ocurrido en el caso de Sergio Ramos, se acentuó con polémicos duelos coperos y con enconados encuentros en las Supercopas de España y de Europa.

La última polémica con Sergio Ramos, nacida, o recrudecida, en una eliminatoria copera de hace dos temporadas, al lanzar un penalti a lo Panenka el ex sevillista y dirigirse luego a Gol Norte de forma poco diplomática, no es sino un reflejo de la electricidad que emana de estos partidos. El Sevilla pone de su parte jugándolos a muchas revoluciones; el Madrid, también, pues en su consciencia colectiva reposa ese listón de dificultad que supone Nervión; la pasión del graderío y la imbricación de la polémica con el ex canterano y capitán madridista ponen el resto.

Los números son diáfanos. De las 17 visitas del Real Madrid al Sánchez-Pizjuán en el siglo XXI, en diez ocasiones salió vencedor el Sevilla. El resto fueron un solo empate, en la temporada 04-05, con gol precisamente de Sergio Ramos para el Sevilla en una de sus últimas comparecencias como local en Nervión (2-2) y seis derrotas. El cómputo de tantos a favor y en contra es, no obstante, positivo para el Madrid: 36-37. Pesan dos goleadas por 2-6 consecutivas.

Ningún otro equipo alcanza la decena de victorias ante el Real Madrid en la presente centuria. Sólo se aproxima algo el Barcelona, que ganó en 7 de las 18 visitas que hizo el Madrid al Camp Nou, donde hubo 7 empates y 4 victorias merengues. Y también el Deportivo, con un mejor registro incluso que los azulgrana, gracias a sus 7 victorias y 3 empates en los 16 encuentros de Primera División, gracia al fulgurante arranque de siglo que tuvieron los gallegos, ahora en Segunda División. Los sigue, con 6 victorias en 18 duelos en Primera División en este siglo, el Athletic de Bilbao, que cedió 3 empates y 9 derrotas. Más atrás quedan Valencia y Espanyol: 5 triunfos por 10 victorias madridistas en Mestalla y 11 en Barcelona.

En el último lustro, el aficionado sevillista ha vivido más alegrías que disgustos en la siempre temida y esperada visita del Real Madrid. Es más, desde que encajara aquellas dos humillantes goleadas en las temporadas 10-11 y 11-12, el Sevilla se ha impuesto en cinco ocasiones y ha perdido sólo una, en la 14-15 (2-3), con un doloroso hat-trick de Cristiano Ronaldo ante un impotente Sergio Rico.

El último triunfo local es cercano: 3-2 con tantos de Ben Yedder, Layún y, curiosamente, autogol de Sergio Ramos, que también marcó de penalti después de que Borja Mayoral recortara distancias. Fue el segundo de los partidos que dirigió Joaquín Caparrós en ese tramo final del curso pasado.

En la temporada anterior fue un 2-1 obrado en la última media hora: penalti de Cristiano Ronaldo, otro autogol de Sergio Ramos y golazo de Jovetic para concretar la vibrante remontada final sevillista en medio del paroxismo blanquirrojo. Eso fue con Jorge Sampaoli. Unai Emery también se despidió de los Sevilla-Real Madrid con otra remontada, obrada gracias a los goles de Immobile, Banega y Llorente, mientras que por parte madridista marcaron... Sergio Ramos el 0-1 y James el 3-2 definitivo. Con Emery hubo otra remontada en la 13-14: un doblete de Bacca tumbó el gol inicial de Cristiano Ronaldo. Fue el día de la espuela de Rakitic a Pepe en el mediocampo. Y en la 12-13, con el ex madridista Míchel en el banquillo sevillista, sirvió un temprano y solitario gol de Trochowski para tumbar al coloso madrileño.

Y en otros torneos, hay que anotar un 1-0 insuficiente y polémico en semifinales de Copa en 2004; un 0-1 en octavos de Copa con gol fantasma de Luis Fabiano; un 1-0 de la ida de la Supercopa de España ganada por el Sevilla en 2007; y el susodicho 3-3 en octavos coperos en 2017, el del penalti a lo Panenka de Sergio Ramos... Y esta vez hay VAR. Templen los ánimos.