Suso: "Nos ha costado tiempo pero en los últimos partidos estamos teniendo mejoría"

El atacante del Sevilla se ha mostrado satisfecho por la victoria y por volver a jugar desde el inicio en liga después de varias semanas. Protagonista del partido tras asistir a En-Nesyri y, anteriormente, provocar la expulsión de Pedro Bigas, Suso valoró: "Me he sentido muy bien. Estaba entrenando bien y ha llegado la oportunidad", apuntó el gaditano.

El futbolista asegura que "el equipo está mejorando y se esta encontrando". "Nos ha costado mas tiempo de la cuenta pero en los últimos partidos estamos teniendo mejoría", reconoce el atacante sevillista.

Sobre volver a ser una pieza importante en la plantilla, el jugador afirma que "me había llevado mucho tiempo fuera y tenía que coger ritmo". "Había jugado de falso 9 o en la izquierda, sitios donde yo no solía jugar" apunta Suso, que no esconde su preferencia en el campo: "En la derecha es donde siempre he jugado".

El extremo provocó la expulsión que terminó de desequilibrar un encuentro que ya ganaba el Sevilla. "Cuando él me agarra, el árbitro (César Soto Grado) me dice que el defensor estaba cerca y yo no lo veía así. Luego lo mira en el VAR y me dice que estaba lejos y por eso le echan la roja", dijo el gaditano sobre la polémica acción.

La próxima semana, los sevillistas viajaran a Barcelona para enfrentarse al equipo que dirige Xavi Hernández: "El Barça es de los mejores equipos que hay. En estos partidos es donde hay que demostrar el nivel al que estamos".