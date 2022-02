Tecatito: "No me voy satisfecho, no se ganó"

Uno de los jugadores protagonistas del Sevilla en el partido ante Osasuna ha sido el Tecatito Corona, que en los micrófonos de Movistar ha analizado el choque.

El penalti fallado

"Un poco de mala suerte, pero este equipo está hecho de garra. Nos llevamos un punto, pero nosotros vamos a luchar para ir a por los tres putos en cada partido".

Jugar tras la lesión de un compañero

"A eso me refería también cuando hablaba de un poco de mala suerte, pero somos un equipo que va a luchar hasta el final".

Partido a nivel personal

"Me he ido involucrando más en el equipo y en el partido. Satisfecho no estoy porque no se ganó. Hay que concretar las jugadas que he tenido en goles".