Tener a Koundé y no a Etxeita, la clave

Nuevamente en el tramo final, el Sevilla logró todo el botín en un partido sin ocasiones de gol que viajaba inexorablemente hacia el empate a cero. Pero eso suele pasar cuando en tu equipo juega ese prodigio que atiende por Koundé y en el rival se alinea Etxeita. La diferencia es tan abismal como abismal resulta la distancia que existe entre hacerse con un solo punto a conquistar los tres para mirar definitivamente a los áticos de la tabla.

Un espectacular tiro libre de Jordán desde una gran distancia es el único resquicio que el partido deja para algo de fútbol de Primera División. El resto es una presión agobiante que también es fútbol, pero que no da para volverse loco de entusiasmo. El Getafe encuentra en el Sevilla cuña de la misma madera y es que a cada balón acuden cuatro futbolistas, dos por bando, y con el mismo ardor que alguien que está defendiendo la frontera, por lo que a ver qué demanda la cosa.

Y la cosa es que el partido no es para crear proselitismo, se lucha sin desmayo, pero el balón tiene más de ovni (objeto volador no identificado) que de sí mismo. El Sevilla echa de menos a Navas a la hora de ensanchar el campo y el Getafe a no se sabe qué, pero pasa que el equipo de Bordalás parece un tanto despersonalizado aunque con la misma filosofía de embarrar el juego a la espera de algo que le permita salir con ventaja del lance y así nos vamos a la continuación.

Y dicha continuación es semejante a la anterior, con el Getafe atrincherado y dando la sensación de que da por bueno el empate. Pero surgirán dos lances decisivos. El primero lo resuelve felinamente Koundé en la raya ya batido Bono y el otro es un testarazo impecable de Etxeita con dirección a su portería. Quedaba poco para el resto, no pasa nada en especial y el Sevilla se hace con tres puntos que le permiten seguir mirando hacia el lugar habitual, la zona alta de la tabla.