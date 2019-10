Triunfo de Vaclik sobre Inglaterra y error de Bono ante Libia

Suerte dispar para los dos porteros del Sevilla en la primera de las dos jornadas internacionales. En el República Checa-Inglaterra, Vaclik fue titular y salió victorioso. En el amistoso Marruecos-Libia, Bono también fue titular, pero un error suyo propició el empate del cuadro visitante en el tramo final.

Vaclik jugó el partido completo ante los ingleses, correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa. Encajó un gol de penalti de Kane al principio del partido, pero los checos remontaron (2-1, Brabek y Ondrasek) e igualaron con 12 puntos a los británicos al frente de la clasificación, si bien con un partido más.

Bono también jugó el partido completo y estaba cuajando una buena actuación, hasta que un córner en el minuto 85 (1-1). Marruecos se había adelantado de córner en la primera parte. El meta sevillista salió con convicción, pero no atrapó el balón, que cayó al césped y, tras una serie rocambolesca de rebotes y rechaces, acabó en el fondo de las mallas. La jugada no tuvo trascendencia, ya que era un amistoso, más allá de la frustración de no ganar a un vecino magrebí.