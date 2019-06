Emery: "Reyes era especial y le tenía mucho cariño"

El ex entrenador del Sevilla y actual técnico del Arsenal, Unai Emery, estuvo presente en la capilla ardiente de José Antonio Reyes en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, rememorando la figura del utrerano en los medios oficiales del club de Nervión.

Recuerdo

"Uno añora muchas cosas en su pasado. El Sevilla es algo especial. Todos los jugadores son especiales, pero José era especial y se le cogía cariño. Estaba comentando con Caparrós, posiblemente él y yo somos los que más tiempo estuvimos entrenándole. Y tenías el trato de padre e hijo. De vez en cuando tenías que darle cariño y otras, estar encima. Siempre recibía todo con sonrisa, tenía un corazón enorme y quizás ha sido el jugador más importante de toda la historia del Sevilla".

Personalidad

"José era de los que siempre sacaba la puntilla a cualquier circunstancia para reírse y dar buena armonía. Tengo muchas anécdotas con él, como que en los derbis se transformaba. Un día me decía un amigo que no se me ocurriera poner a Reyes en el derbi. Se lo dije a José y él me dijo 'tú sabrás, míster'. Y su rendimiento siempre en los derbis estaba por encima de lo que parecía en ese momento. Además cuando estábamos cerca de las finales me decía lo mismo: 'Míster, ya sabes lo que tienes que hacer si quieres ganar la Liga Europa'. Tenía esa magia en los momentos especiales, su calidad y talento, era increíble. Era un jugador diferente. Y ese trato con él de estar muy encima y otras, te veías riéndose porque alguna te sacaba siempre por detrás. Los tres años y medio que viví con él es pera llegar a quererlo".

La triste noticia

"La primera información que me dieron de dónde vivían los jugadores fue que algunos corrían mucho por la carretera hacia Utrera y por desgracia allí nos han dado la mala noticia. Cuando me entero de la noticia estaba en Madrid para ver la final. Un amigo me lo dijo y a los tres minutos me llamó Monchi para contármelo, eran las 12:30 y a partir de ahí tuve que estar en la final porque era el protocolo pero en mi cabeza estaba en lo que estoy viviendo hoy, la familia y todos los sevillistas. Mi vuelta ha tenido que ser en estas condiciones y lo recordaré siempre porque me llevaré un recuerdo de José".

Relación entrenador-jugador

"Tenía que medir muchísimo los momentos de José en el campo porque era un jugador que la afición reclamaba y yo más que por ese reclamo tenía que hacer que él se encontrara en un buen estado y sacase su magia. Me exigía mucho los momentos de José y de su cambio. Ese algo especial es lo que hacía a los aficionados pedirle y es una conexión de talento. Mi responsabilidad era alta por saber convivir con ese talento y con esos momentos del Sánchez-Pizjuán con Reyes".