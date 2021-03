Vaclík confirma el acuerdo del Sevilla con Dmitrovic

Tomas Vaclík ha confirmado una noticia que era vox pópuli: el Sevilla llegó a un acuerdo con Marko Dmitrovic para que firme por el club de Nervión a partir de junio, por cuatro temporadas.

El meta internacional checo, que ha vuelto a ser citado por la selección de su país, ha dicho en una entrevista allí que quiere seguir en la Liga, dado que ya sabe que en el Sevilla no va a continuar. "Nadie me ha dicho nada todavía sobre lo que va a ocurrir conmigo -dijo en en una entrevista a Gol en la República Checa-. Pero me ha dicho un agente que ayudó al mío a que se hiciera lo del Sevilla hace tres años que tiene al portero del Eibar, Dmitrovic, ya acordado".

La confesión de Vaclík es significativa, aunque asegura que eso no le afectará su rendimiento en lo que le queda de contrato ni sus perspectivas de futuro para seguir en España. "Eso no me va a afectar, así que ni lo pienso y trato siempre de prepararme lo mejor posible y estar listo, pase lo que pase en verano", añadió.

Ahí fue cuando se le preguntó por el medio de su país si seguiría en La Liga. "Sí, lo deseo. Es uno de los mejores campeonatos del mundo. Mi familia y yo nos hemos acostumbrado a vivir en España. No estoy en contacto con ningún club en este momento, pero creo que aún queda mucho tiempo por delante. Mi agente me mantiene informado".

Dmitrovic, según adelantó Estadio Deportivo, acordó con el Sevilla un contrato por cuatro temporadas, hasta 2025. El meta de 29 años, internacional por su país, tiene una edad espléndida para incorporarse a un club de más nivel. El Eibar lo fichó en 2017 del Alcorcón, por un millón de euros, después de haber jugado en Inglaterra y Hungría desde su salida del Estrella Roja serbio.