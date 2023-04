Mendilibar: "Sigo sin entender el VAR, no hace mejores a los árbitros, les genera dudas"

José Luis Mendilibar reconoció lo trascendental del triunfo del Sevilla en Mestalla. "Sí, respiramos un poco más, sacamos ocho puntos de ventaja con respecto al descenso. Este partido era clave porque era un rival directo y encima el que estaba en el límite del descenso", comenzó diciendo en SFC Radio. "Esto supone alejarnos mucho, pero no definitivo todavía, de la zona de descenso. Y espero que podamos jugar con más tranquilidad y con un poco más de fútbol", dijo en la sala de prensa luego.

Aun así, el entrenador del Sevilla reconoció que no fue un buen partido del Sevilla, al que le bastó su pegada para vencer al dubitativo Valencia: "No hemos hecho una buen primera parte. Ellos ahí nos han dominado, nosotros no hemos estado bien. En la segunda hemos igualado un poco sin llegar a estar bien, pero hemos sido capaces de hacer dos goles".

Mejorar desde los goles

Se le preguntaba al vizcaíno si el partido era similar al de Cádiz, donde el Sevilla ganó a otro rival directo con un partido feo, de mucho trabajo y poco lucimiento. "No hemos jugado demasiado limpio, no hemos tenido claridad a la hora de combinar. Pero, mira, hemos marcado a balón parado y luego en una acción en la que Suso ha estado acertado, y eso nos ha puesto en ventaja. Y es lo que tenemos con ese tipo de jugadores, que son futbolistas que aunque no hagan un buen partido sacan la calidad que tienen. Estamos trabajando para estar más organizados y a partir de ahí poder jugar. Estamos teniendo el acierto de cara al gol, en cada partido hemos metido dos goles y eso es lo que nos está dando vida".

En ese sentido, espera que el Sevilla se suelte una vez se vea más holgado en la clasificación: "Esperemos que nos quitemos todas las cuerdas que nos atan. Se ve claro en el Valencia hoy, es un club que tiene buenos futbolistas pero como no están acertados pues le cuesta y al final pierdes el partido. Y es un poco lo que le ha pasado al Sevilla hasta ahora. Espero que en adelante saquemos ya la calidad desde el juego, no sólo con los goles, y mejoremos el estilo de juego y ganando los partidos".

Y a pensar en el Manchester...

Ahora sí, el Sevilla puede centrar todos sus esfuerzos para intentar doblegar al Manchester United el jueves en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Ahora sí, todo en pro de esas semifinales... "Sí, así es, es la forma de coger confianza. A veces no juegas bien, pero el resultado te acompaña. Y piensas que cuando llegues a jugar bien irá todavía mucho mejor, en cuanto a goles y a todo. En este sentido nos va a dar esta tranquilidad para poder competir el jueves contra el Mánchester".

El VAR, incomprensible

Lógicamente, la prensa valenciana le preguntó mucho por el VAR y las decisiones de Del Cerro Grande. "Yo sigo sin entender cómo funciona el VAR. Lo dije cuando salió y no sé cuántos años después sigo con el mismo pensamiento. Y creo que las circunstancias de estos partidos me dan bastante la razón. No hace mejores a los árbitros y eso es una pena, porque antes del VAR no estaban tan mal, y ahora a ellos les genera muchas dudas".

¿Sabe cuándo una mano es penalti? "No, no, no sé. No tengo ni idea. El pensamiento tuyo, mío y del otro es diferente y no sé si serían capaces de decirnos aquí delante de todos si esta mano es penalti y esta otra no. Ésta es verdad que viene de un rebote del propio jugador mío y le pega en la mano después, no sé si el rebote hubiera venido del contrario habría pitado... No tengo ni idea, estamos a ver si sale cara, o si sale cruz. Al menos yo, no sé el resto de entrenadores".