En directo, el Valencia-Sevilla de Liga: Rekik, en el once titular del Sevilla

El Valencia y el Sevilla disputan desde las 21:00 la vigésima novena jornada de Primera División, en el estadio de Mestalla. Arbitra el encuentro el madrileño Del Cerro Grande, ayudado en el VAR por el catalán Estrada Fernández.

El Sevilla llega al partido espoleado por el empate que cosechó en el tramo final del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Manchester United. Ese resultado de 2-2 y la forma en que se produjo impulsa anímicamente al equipo y palia el cansancio, según reconoció José Luis Mendilibar.

El equipo sevillista no puede contar con tres sancionados, Acuña, Alex Telles y Pape Gueye. En cambio, Mendilibar ya no tiene a ningún futbolista lesionado, tras la reaparición en Old Trafford de Marcao y Papu Gómez. Rekik es la opción más lógica para el lateral izquierdo.

El Valencia es el primer equipo en puesto de descenso, con cinco puntos menos que el Sevilla, que suma 32 unidades en la clasificación.