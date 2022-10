Vencer al Dortmund por mucho más que la Champions

El hecho de que al Sevilla, tras el 1-4 de la semana pasada en Nervión, se le haya puesto en chino la clasificación para los octavos de la Liga de Campeones no debe atemperar su interés en la devolución de la visita al Borussia Dortmund esta noche en el imponente Signal Iduna Park.

Primero, porque mientras haya vida, el Sevilla debe dejarse la vida en el empeño. Aunque el club haya convertido en rutinaria la épica sintonía de la Champions, cuesta muchísimo clasificarse para una competición en la que tres de las cuatro plazas que la UEFA asigna al fútbol español salen prácticamente adjudicadas en cada inicio de temporada desde que Simeone dirige al Atlético de Madrid.

El hecho de jugar la Liga de Campeones es un premio para cualquiera que no sea Real Madrid, Barcelona o Atlético. Y aunque vista la delicada situación del Sevilla en la Liga el frente europeo puede verse como un marrón, Jorge Sampaoli debe ser el primer consciente de que esta noche, en Renania, su equipo se juega bastante más que tres puntos que lo mantengan con vida en la competición más glamurosa del mundo. Y más que los 2,8 millones de euros que reporta cada victoria.

Se juega también acortar plazos en la apresurada adaptación al nuevo manual táctico que trajo Sampaoli bajo su tatuado brazo. El preparador argentino reconoció a su llegada que, de momento, sólo iba a pulsar la tecla motivacional, anímica, cara al partido ante el Athletic Club del pasado sábado. Y se percibió un cierto estímulo en los de blanco en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un poco de aire fresco.

Ahora, hay que meterse en harina. Ya ha dispuesto el racial y vehemente entrenador de varias sesiones a puerta cerrada para ir inculcando su ideario a una plantilla que, sobre todo y ante todo, está rindiendo en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, por debajo de sus posibilidades.

¿Qué jugador del Sevilla hoy no parece peor de lo que realmente es? La gran virtud de un técnico radica en sacarle todo el jugo a los futbolistas que tiene a sus órdenes. Y Julen Lopetegui, en este año natural de 2022, no andaba precisamente por esos caminos ideales. Todo lo contrario.

Un partido Sólo una vez ha dejado el Sevilla su portería a cero esta temporada, y ya ha disputado once oficiales

Sampaoli ha tardado poco en imponer su sello de tintes extravagantes: miró a Marcao, y Marcao, inédito hasta el pasado fin de semana, se encaramó súbitamente al carro, tan falto él de centrales. Y salió de titular. Y evidenció ante un equipo en forma, con delanteros rápidos y enchufados como son los hermanos Williams, que es central y que le vendrá al equipo como el aceite a las espinacas.

Con el riesgo de que el ex jugador del Galatasaray acuse la inactividad en dos partidos tan seguidos, Marcao apunta a titular esta noche para acelerar su integración en el engranaje, pues su aportación se antoja fundamental para que el Sevilla gane en solidez y, con ella, vaya sacando la cabeza.

Once partidos oficiales ha jugado el Sevilla y sólo en uno de ellos, en Copenhague, ante un equipo que a duras penas lograría la permanencia en la Liga, ha logrado mantener la portería a cero. Y esa es la premisa para ganar en competitividad e ir saliendo del lodazal en el que anda sumido.

El Signal Iduna Park, ante Bellingham o Adeyemi, no parece el escenario idóneo para romper esa dinámica. Pero ahí está el reto del Sevilla, que ganó allí 0-1 en 2010, aunque aún no se explica cómo, y que empató 2-2 hace dos campañas, aunque no le sirviera para meterse en cuartos.

Ganar lo mantendría vivo en la competición, le dejaría muy cerca, como mal menor, su continuidad en la Europa League y sería un espaldarazo para que el personal se convenza de que Sampaoli va a propiciar la reacción. Hablar del once es jugar a las quinielas. El nuevo entrenador querrá ir viendo de qué pie cojea cada cual. Y a partir de ahí, colonizar las mentes.

Alineaciones probables

Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro; Emre Can; Bellingham, Özcan; Adeyemi, Malen; Moukoko.

Sevilla FC: Dmitrovic; Montiel, Nianzou, Marcao, Telles; Gudelj, Rakitic o Jordán; Lamela, Papu Gómez, Isco; En-Nesyri.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (serbio).

Estadio: Signal Iduna Park.

Hora: 21.00 (Movistar).