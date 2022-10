Sampaoli: "Necesitamos saber qué somos"

Jorge Sampali, sin tiempo para mucho, sigue en su tarea de identificar un diagnóstico de qué le sucede al equipo y dar con las soluciones. El argentino compareció en la inmensa sala de prensa del Signal Iduna Park con una idea rondando constantemente en cada respuesta, armar un “comportamiento colectivo” que sirva en el plano anímico.

“Tenemos que ser un equipo que compita de la mejor manera ante otros, como nuestro rival de mañana, que ya tienen argumentos sólidos y que vienen de empatar un partido con el Bayern Munich y hacer otro buen duelo con el City. Es un equipo que está en forma. Nosotros necesitamos descubrir la forma que nos identifique como grupo, como club, para saber qué somos. Necesitamos saber qué somos”, insistía el de Casilda, que cree que la imagen de debilidad física que desde fuera se ve en el equipo puede cambiar: “Es el diagnóstico de un equipo que no está bien, que viene de resultados negativos y que con la esperanza apagada es difícil. Los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y no ve resultados. El equipo no corre bien y a veces parece que es un equipo que está más diezmados. Si no tiene el balón, por las características de los jugadores le va a costar. Es un equipo construido para jugar y tiene que jugar”.

Sampaoli cree que “a evolución se verá en el campo”, expresó. “Lo que yo quiero remarcar es la intención. Hay que desarrollar una estrategia colectiva que nos permita rendir de la mejor forma. El primer paso es competir ante cualquier rival de igual a igual. Es un equipo que viene de etapas anteriores muy positivas. Se tiene que refrescar la memoria rápido”.

“La motivación tiene que ser endógena, de dentro hacia afuera. Ellos se tienen que motivar y tienen que demostrarme a mí que tienen ganas de generar cosas diferentes por el escudo que llevan, por un comportamiento colectivo que va a hacer que el equipo se sienta cómodo, que los esfuerzos no sean aislados sino algo conjunto”, agregó.

Individualmente se refirió a Marcao y a Fernando. Primero sobre el defensa. “Conozco bastante al futbolista y serán sus sensaciones. Yo quiero que Marcao juegue y que juegue todos los partidos, pero hay una situación que veremos qué respuesta tiene en la recuperación porque no viene jugando. Veremos mañana cómo está. Es un jugador que necesita competir y si supera molestias particulares lo mejor que le puede pasar es jugar”, precisó. Sobre la enfermedad de Fernando reveló que los médicos han dicho que la recuración va “más lenta” de lo normal.