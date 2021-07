El viejo rumor de Luis Alberto revive por su indisciplina en la Lazio

En la Lazio tasan a Luis Alberto, uno de sus pilares, en 45-50 millones de euros. Con esto bastaría para frenar cualquier tipo de rescoldo sobre un viejo rumor que, de nuevo, como cada verano, vuelve a inflamarse desde las cenizas. Pero vuelve a salir en Italia el nombre del Sevilla vinculado al futbolista de San José del Valle.

El asunto es que el futbolista no se presentó el martes a las pruebas médicas para el inicio de la pretemporada de la Lazio y el club minimizó en principio su ausencia, filtrando que tenía permiso para ampliar unos días sus vacaciones. Sin embargo, su entrenador, Maurizio Sarri, ha estallado en la rueda de presentación de la pretemporada, este viernes.

Le ha pedido respeto a Luis Alberto y que dé explicaciones de su retraso en su vuelta. "Luis Alberto no respondió a la convocatoria, desde el punto de vista de la gestión es un problema corporativo. Moralmente estoy esperando que venga, me hable y nos convenza de lo que hizo. Si nos convence, el problema desaparece. De lo contrario, tendrá que disculparse ante los compañeros" dijo muy enfadado el técnico de la Lazio.

Asimismo, otras fuentes hablan del enfado de Claudio Lotito, el presidente del club lazial. Según Il Messaggero, el dirigente está furioso y ya ha enviado una carta de preaviso al español, un ultimátum para que se presente en las próximas horas o mañana sábado en Formello.

Este rotativo no incluye como otros al Sevilla entre los pretendientes de Luis Alberto. Sí habla en cambio de el gaditano ya no contempla la posibilidad del Inter, que fichó a Calhanoglu, del Milan como agente libre, y eso le cierra las puertas del Giuseppe Meaza, después de que Simone Inzhaghi tratara de seducirlo. Pero hay otros aspirantes: el Villarreal en primer lugar, después de que fuera vinculado a Milan, Juventus y Atlético, que no han hecho movimientos.

Lotito parte de 45 millones de euros para traspasarlo, pero según Il Messaggero podría rebajar ese dinero y el veterano y experto periodista deportivo Mario Sconcerti incluso ha abierto la vía de que sea una medida de presión para salir. "Ojo con Luis Alberto. Lo importante es que sea un acto de indisciplina y no el inicio de un tira y afloja para ser traspasado".