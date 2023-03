Vizcaíno invita a Del Nido al palco para el Cádiz-Sevilla

Manuel Vizcaíno ha anunciado que invitará a José María del Nido al palco del Nuevo Mirandilla, si éste se lo pide. El presidente del Cádiz ha hecho este ofrecimiento público en una situación de desencuentro total entre el ex presidente sevillista y su actual presidente, José Castro, al que recriminó la semana pasada que se ausentara de los actos del 50 aniversario de la Peña Sevillista El Fontanal.

Durante una intervención en Radio Sevilla, el dirigente sevillano ha hablado del encuentro de este Sábado de Pasión (18:30), un partido que es un duelo directo para evitar el descenso entre el Cádiz y el Sevilla. Y en la misma ha sido preguntado si Del Nido acudirá al palco, donde podría coincidir con Castro si decide ir a ver el encuentro invitado por el que fuera su mano derecha durante su mandato como presidente del club de Nervión.

"José María suele venir a estos partidos. Es un partido en el que tenemos intereses enfrentados, es mi amigo y tengo muchísimo gusto en invitarlo al palco", dijo, reconociendo que si Del Nido quería ir tendría más fácil el acceso recurriendo a él que a Castro. "No están en su mejor momento", añadió jocoso.

No firma el empate

Además, ha dado su opinión sobre "un partido sin duda bonito". "Al Cádiz no le cuadra el empate, el Cádiz necesita los tres puntos, el Cádiz está capacitado para conseguir los tres puntos y, aunque parezca una osadía porque es un equipo favorito por ser una plantilla de 200 millones de euros contra una plantilla de 45 millones de euros, que es la del Cádiz, nosotros vamos a competir por los tres puntos, obviamente"

Se le preguntaba si veía favorito por el presupuesto o por el juego, replicó: "Yo veo al Sevilla favorito por el presupuesto, por la entidad que es, por el nivel en el que está. Por el juego que está desplegando no puedo verlo favorito ni no favorito porque tiene un nuevo entrenador, pero yo me quedo con la capacidad competitiva del Cádiz, que lo ha demostrado en todos los campos y en campos de equipos grandes como el Sevilla y en campos con los que nos jugamos las papas con equipos de nuestro nivel teórico".

Cada destitución, un fracaso

También valoró las dos destituciones que ha hecho el Sevilla esta temporada y la designación de un nuevo entrenador: "Yo siempre digo que echar a un entrenador siempre es un fracaso del dirigente, y no estoy acusando a nadie, porque yo también tuve que hacerlo con Álvaro Cervera después de muchos años manteniéndolo, pero ellos hacen lo que creen que tienen que hacer por el bien de su equipo. Y yo hago lo que creo que es lo mejor por el bien del mío, que es el Cádiz. Y quiero que ganemos, y si puede ser por tres o por cuatro goles contra el Sevilla mejor".

Y sobre qué porcentajes de salvación les da a Cádiz y Sevilla, dijo: "Yo le doy un porcentaje alto a la salvación del Cádiz porque creo que estamos compitiendo bien y lo lógico es que el Sevilla también se salve por todo lo que he dicho antes, por la trayectoria y por la entidad que es por la plantilla que tiene".