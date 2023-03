Del Nido le afea a Castro su ausencia en el 50 aniversario de la Peña Sevillista El Fontanal

José María del Nido ha participado en la gala del 50º aniversario de la Peña Sevillista El Fontanal, acto para el que también había sido invitado José Castro, que finalmente no acudió. La gala ha tenido lugar en el Colegio Salesianos Santísima Trinidad, muy cerquita de la sede de esta peña.

Esa ausencia de Castro fue aprovechada por el máximo accionistas para recordarle al presidente del Sevilla sus deberes. En su alocución, que empezó con una añoranza de sus inicios como sevillistas, Del Nido no se calló ante la llamativa ausencia de Castro.

"Recuerdo con orgullo en 1973 un equipo que sentía la camiseta, cuando yo tenía 15 años. No celebrábamos las victorias, celebrábamos que éramos sevillistas", dijo en un principio, para posteriormente soltar su invectiva hacia el actual presidente del Sevilla.

"Voy a ser políticamente incorrecto", continuó Del Nido. "Para ser presidente del Sevilla se tiene que tener capacidad, si se ve que no se tiene, uno mismo y por la sociedad que dirige tiene que dar un paso al lado. Luego hay que tener agallas, valentía, y cuando las cosas van mal dar la cara mañana, mediodía y noche. Y también hay que tener representatividad institucional. Hoy, aquí, quien representa a nuestro club tiene dos opciones: o estar o estar. Cuando yo sea presidente, que hay una probabilidad de cien posibilidades sobre cien, ni más ni menos, es muy difícil que las cosas se me tuerzan, porque me sobra capacidad como he demostrado, pero sin duda daré la cara en ese caso", añadió.

Francisco Guijarro y Quique de la Cerda, presentes

El consejo de administración actual del Sevilla estuvo representado por dos consejeros. Uno de la parte de Castro y otro de la parte de Del Nido, Francisco Guijarro y Enrique de la Cerda, respectivamente. El primero de ellos también habló a la concurrencia, con un mensaje de optimismo. "El consejo tiene que estar cerca de los sevillistas. Yo confirmé mi presencia en mi colegio y aquí estoy. Es importante que todos los sevillistas sepamos dónde estamos ahora después de años de gloria. No traigo ningún discurso preparado, hablo desde mi corazón sevillista, que es el mismo que se parte en pedazos cuando el Sevilla no gana. Tenemos que mirar por el club. Por el bien del Sevilla tenemos que estar unidos en las doce finales que hay por delante", dijo.

Y continuó: "Soy el consejero más joven junto a Enrique de la Cerda. Dar las gracias a los sevillistas a todos, al corazón de Nervión, a los Biris Norte. También quiero dar un mensaje de tranquilidad, no vamos a bajar, el Sevilla se va a quedar en Primera y va a pelear en nuestra competición, la Europa League, por seguir lo más lejos posible. Nuestra afición es de Champions, que el consejo sea también de Champions", dijo en otra clara alusión a la ausencia de Castro en este acto de la Peña El Fontanal.