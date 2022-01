Lopetegui: "Hay mucha ilusión, pero a veces no te llega; no tenemos más jugadores"

Julen Lopetegui salía de la Romareda con una mezcla de satisfacción y también de preocupación. Evidentemente la clasificación le ofrecía el primer sentimiento, pero las nuevas lesiones le complican la situación en los siguientes partidos.

“El objetivo era pasar y lo hemos conseguido. Me voy con alegría, era un partido fuera de casa complejo, el Zaragoza es un buen equipo de Segunda División que en el inicio de la segunda nos ha apretado, pero hemos tenido opciones de matar el partido. La complejidad es muy grande. Han repetido muchos futbolistas que jugaron hace tres días porque no tenemos más y los mismos jugadores van a tener que repetir el domingo”, decía el guipuzcoano, que confirmaba la lesión de Rekik y desvelaba otro percance. “Nos ha hecho ver que no podía. Llevamos una racha mala, pero con las ganas, la ilusión... hay que seguir. No tenemos más jugadores, pero estamos en plenas competiciones y las piernas se resienten. En el descanso Augustinsson estaba vomitando”.

Las sensaciones. “El equipo tiene hambre, puede jugar mejor o peor, puede estar acertado o no, pero ahí está.Tiene ganas, pero a veces eso no te llega. Ahora nos centramos en la Liga para jugar ante un equipo, el Getafe, que lleva toda la semanapreparando un partido con cariño”.

¿Más bajas? “No sabemos qué tiene Karim (Rekik). Iba a jugar hoy y ha tenido unas molestias, tampoco sabemos de qué son. Fernando tampoco lo sé si podrá estar el domingo”.

Fichajes. “Ya me manifesté en ese aspecto, yo tengo que convencer a mis jugadores de que deben seguir jugando. Si preguntas al entrenador, cuanto antes y los mejores posibles”.