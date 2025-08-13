Abde Raihani refuerza la delantera del Sevilla Atlético

El Sevilla Atlético sigue perfilando su plantilla para la próxima temporada 2024-25. Tras sufrir ayer su segunda derrota en esta pretemporada, al caer ante el Xerez Deportivo, ha anunciado la incorporación de Abde Raihani, que firma por las dos próximas temporadas.

El delantero, de 21 años, es internacional en las categorías inferiores de Marruecos y llega procedente del filial del Atlético de Madrid. Cuenta con experiencia en la Primera Federación, competición en la que ya ha anotado cinco goles y repartido dos asistencias en 28 encuentros. Incluso debutó con el primer equipo colchonero el pasado 21 de abril de 2024, cuando disputó unos minutos contra el Alavés.

El club continúa buscando reforzar la delantera del combinado dirigido por Jesús Galván, ya que, con la llegada de Raihani, son ya tres los arietes fichados este mercado veraniego. El ex del Atlético de Madrid se une a Álex Costa y a Romeo Faget-Antonetti para suplir las bajas de jugadores como Mateo Mejía, García Pascual y Alexandro, que han salido de la entidad nervionense.