Diego Hormigo se despide del Sevilla y fichará por el Granada

Diego Hormigo (16/04/2003) ha emitido un comunicado en sus redes sociales anunciando su salida del Sevilla. Su próximo destino apunta a ser el Granada, por lo que jugará la próxima temporada en la división de plata del fútbol español.

El joven lateral izquierdo, de 22 años, pertenece a la entidad sevillista desde los 15 años, cuando se incorporó en categoría cadete. Ha pasado por el Juvenil, el Sevilla C, el Sevilla Atlético e incluso por el primer equipo, con el que debutó el 4 de junio de 2023 como titular de la mano de Mendilibar. Su última aparición con el conjunto de Nervión fue esta pasada temporada ante Osasuna, en El Sadar, aunque sólo disputó 38 minutos, ya que fue el sacrificado por Joaquín Caparrós tras la expulsión de Lukebakio.

Hormigo compartió en sus redes un vídeo acompañado del mensaje "Gracias, Sevilla FC", en el que aparecen algunas de sus mejores acciones y goles con el Sevilla Atlético, con el que ha disputado 78 encuentros, marcando cinco goles y repartiendo dos asistencias.

Su nuevo destino no será muy lejos, ya que seguirá en Andalucía. A pesar de que también se había rumoredo como el Córdoba como una opción, firmará por el Granada para las tres próximas temporadas, a falta de concretarse los últimos flecos. Tras finalizar contrato con el club sevillista, decide emprender una nueva etapa y competirá este próximo curso en LaLiga Hypermotion. En los próximos días se pondrá a las órdenes de Pacheta, aunque habrá que llegar para ver si llega al encuentro del sábado a las 21:30 horas ante el Deportivo de la Coruña.