Alejandro Pozo siente admiración por Jesús Navas y el canterano asegura que vive un momento especial aprendiendo de él en el vestuario del Sevilla.

“Aprendo muchísimo de él. Estoy jugando en una posición nueva y él es mi referente. Cuando cometo errores o estoy liado con la posición él viene y me ayuda, me dice conceptos con los que él cometía errores en su día. Con la experiencia que tiene ya es un pedazo de futbolista. Todo lo que me dice lo cojo e intento mejorarlo. Siento que cuando me habla, me está hablando mi ídolo”, ha explica el de Huévar en una entrevista en la televisión oficial del club.

“Estoy feliz por cumplir un sueño. Poder debutar con el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, poder debutar con el Sevilla en la UEFA, en competición europea… es algo muy bonito con lo que llevo desde pequeño soñando. Ahora tengo que seguir trabajando para poder seguir sumando minutos con este escudo, ojalá sean muchos”, añade el futbolista.

El polivalente jugador sevillista explica cómo logró cumplir el sueño de quedarse en la plantilla. “Tenía la ilusión de quedarme en la plantilla. Yo sabía a lo que venía, iba a darlo todo. Han venido trece fichajes, es la plantilla más cara de la historia con jugadores muy buenos. Sabía lo que tenía que hacer para quedarme, he puesto todo en cada partido de pretemporada y el míster me ha dado la oportunidad de poder quedarme y lo estoy disfrutando como un niño pequeño”, concluye.