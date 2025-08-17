Agoumé: "Hoy hemos dado la cara contra un gran rival"

Agoumé, protagonista en el partido en San Mamés al anotar el gol del empate, analizó la derrota del Sevilla en el estreno de Almeyda. El francés, en los micrófonos de DAZN, indicó que el equipo merecía más, después de irse de vacío a pesar de mejorar considerablemente la imagen en el segundo tiempo.

"En la segunda mitad hemos salido con intenciones mejores, lo hemos empatado, hemos hecho los goles que necesitábamos y ellos, en un contragolpe, nos hacen este gol", resumió el jugador francés, que desde su punto de vista considera que merecieron "mucho más" y cree que "hay muchas cosas positivas de este partido".

En cuanto a lo que les dijo Matías Almeyda al descanso, señaló que "el míster nos ha dicho lo que nos tenía que decir". "Nosotros en el campo sabíamos que no habíamos hecho una buena primera mitad, pero hemos salido con una segunda mitad con ambiciones mayores, empatando y creando muchas ocasiones". "El fútbol es así: si no haces goles, te los hacen, y tenemos que mejorar esto para el partido del lunes en casa", comentó ya pensando en el duelo contra el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El capitán de la selección sub-21 de Francia aseguró que no les afecta el tema de las inscripciones. "Hoy hemos dado la cara contra un gran rival. Nosotros, cada vez que estamos en el campo, tenemos que dejarlo todo, y es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo", aseguró Agoumé.