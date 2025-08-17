Almeyda: "Me quedó con el segundo tiempo y ese es el camino"

Almeyda se estrenó en competición oficial como técnico del Sevilla con derrota en San Mamés ante un equipo Champions como es el Athletic, liderado por Nico Williams. Sin embargo, durante tramos de la segunda mitad el equipo de Nervión mostró una buena imagen.

"Creo que fue un partido difícil. En el primer tiempo no podíamos tener el control del balón y eso hizo que el equipo se replegara mucho y no estábamos cómodos", explicó el técnico argentino en los micrófonos de DAZN al final del partido, sobre la primera parte en la que el equipo se fue con un 2-0 al descanso. Aunque con una perspectiva totalmente distinta ve la segunda mitad, en la que consiguieron reponerse y llegaron a igualar el partido: "El segundo tiempo me gustó mucho; la actitud, cómo fuimos a buscar el empate y el riesgo de ir a presionar con un 2-0". "Me quedo con el segundo tiempo y ese es el camino", agregó.

El técnico argentino señaló que al descanso les dio un "mensaje de correcciones, de confianza y de qué no estábamos bien". Estábamos haciendo todo lo contrario a lo que habíamos planificado. "Cuando nos animamos es el camino que queremos seguir, el del segundo tiempo. Más allá del resultado y de la derrota, hay que seguir", recalcó, destacando que se queda con la imagen que mostró el equipo en esa segunda parte.

Sobre el futuro, comentó que trabajarán en las correcciones, aunque ve "una gran disposición en ellos. Logrando este empate, como iba a ser el partido, era un golpe a favor, pero tiene que seguir siendo a favor". "Es lo que pretendemos como equipo, no va a ser fácil. Tenemos buenos jugadores pero lo que queda es trabajo", aseguró Matías Almeyda.

En cuanto a la plantilla, indicó que hay "que analizarla bien; ser muy específico ahora, en caliente, no es lo ideal". "A los jugadores que están hay que darles confianza y sacar lo mejor que tienen después de un año duro; hay que demostrarles que ellos pueden, como hicieron en el segundo tiempo", sentenció.