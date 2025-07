Akor Adams: "Necesitaba jugar y los goles me ayudan en mi proceso"

Akor Adams ha sido el protagonista en el Sevilla desde el sábado hasta la fecha. Los dos goles del nigeriano al Schalke 04 fueron una bocanada de aire fresco para la afición, que esperaba un delantero resolutivo desde hace tiempo, y también para él, que sale de una espiral de negativismo que lo atenazaba desde que llegó a Nervión en el mes de enero pasado procedente del Montpellier.

Ahora mira las cosas de otra manera y así lo ha explicado en una entrevista a los medios oficiales del club.

"Lo más importante era que necesitaba jugar para sentirme bien físicamente, porque ha pasado mucho tiempo desde la lesión. Tener un partido en el que podía salir de titular y jugar 45 minutos me hizo feliz, primero por poder jugar, y luego porque llegaron los goles, lo cual fue un gran impulso para mi proceso, porque todavía estoy en ello. También me ayuda con la confianza. No importa contra quién marque. Siempre le doy gracias a Dios por poder hacerlo, es lo que le pido en mis oraciones, marcar goles. Y no solo por mí, también porque ayudan al equipo. Estaba feliz, muy feliz de marcar dos goles y también por ser mis primeros goles para el Sevilla. He estado esperando mucho y significa mucho para mí. Me ayuda, como he dicho, en mi proceso, para saber que puedo jugar y rendir a este nivel. Así que, simplemente, sigo construyendo a partir de eso", decía el delantero.

Adams tiene en muy alta estima el trabajo de Matías Almeyda y cree que el técnico argentino va a cuajar en el Sevilla. "Quiero formar parte, al igual que los compañeros, de lo que el míster está creando. Creo que hay mucha ilusión para esta temporada y estamos trabajando muy duro. Hay muchas decisiones que influyen en cuántos minutos juego, desde el cuerpo médico, el entrenador y yo mismo. Me siento bien físicamente y mentalmente también estoy muy feliz. Tengo mucho control por parte del cuerpo médico".

"Es muy detallista. Se fija en cada detalle y te dice todo lo que necesitas saber para prepararte para el partido. El rival, la defensa... Te lo lee como si fuera un libro y tienes que tomártelo muy en serio. Es una persona muy seria. Para mí, como delantero, tiene muy claro lo que quiere. Pienso que le ocurre lo mismo con los demás compañeros. Para mí, así, es todo más fácil. Es muy profesional y es agradable trabajar con alguien tan serio con su trabajo. Al principio, me vio y me dijo que me tomase mi tiempo y luego veríamos qué pasaría en el campo. Hasta ahora, para mí, ha sido muy positivo. Es muy importante que el míster esté involucrado en mi progreso, quiere que me desarrolle. Eso es fundamental para mí, porque me gusta crecer y tengo una mentalidad de crecimiento que él también tiene. Espera mucho de nosotros y, hasta ahora, ha sido muy bueno trabajar con él", añadía el atacante sevillista.