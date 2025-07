Alfon: "Yo sabía dónde quería estar, vengo muy ilusionado"

Alfon explicó por qué se quedó en el Sevilla pese a tener otras muchas opciones de mercado. El futbolista albaceteño agradeció la diligencia del club nervionense. "En primer lugar quería agradecer toda la predisposición de Antonio (Cordón) y José María (Del Nido Carrasco) y de Víctor (Orta) en su momento por todo el trabajo que han hecho", dijo casi sin que mediara la primera pregunta durante su presentación oficial como nuevo jugador del Sevilla, con el que ha firmado hasta 2028, por tres temporadas.

"El Sevilla es un club muy grande, con una historia tremenda y con un crecimiento mayor aún. Creo que vamos a hacer una muy buena temporada y que vamos a estar peleando más arriba. Con esa ilusión llego y con mucho trabajo, que es como llegan las cosas", continuó en sus primeras palabras ante la prensa hispalense.

En esa línea aseguró que el Sevilla "es el club perfecto" para continuar su carrera: "Por eso estoy aquí y tomé esta decisión, porque creo que el Sevilla es el club perfecto para yo poder seguir creciendo. Yo tengo unos valores y el Sevilla los representa muy bien también. Para levantar un poco necesitamos de esa humilidad, de ese trabajo diario y poco a poco ir creciendo".

Evidentemente una de las primeras preguntas iba a versar sobre el abanico de opciones que se le abrió por su eclosión en un Celta clasificado para Europa después de haberse comprometido con un Sevilla en estado depresivo... ¿Se arrepintió en algún momento después de tener tentativas incluso después de su precontrato con los nervionenses? "No, para nada. Yo sabía dónde quería estar. El Sevilla es un club histórico con una historia tremenda. Y es el paso que yo quería dar para poder seguir creciendo. Vengo muy ilusionado. Estoy muy contento de estar aquí".

Su posición en el campo. "Sí que es verdad que este año he participado más en la banda izquierda. Pero para nada me encasillo en esa posición. Puedo jugar en muchas posiciones diferentes y en varios tipos de sistema y eso es algo importante porque le da variabilidad al equipo y opciones al míster. Donde me ponga al míster lo que quiero es hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo".

Adaptación al nuevo entorno. "Está siendo una adaptación muy rápida y buena. Es un grupo espectacular que me ha acogido muy bien desde el primer día. Con ganas de seguir trabajando con ellos para adaptarme a lo que quiere el míster. Es un grupo humano muy bueno y eso es importante para conseguir los objetivos".

Objetivo personal de Alfon. "Mi objetivo es aportar lo máximo posible en el día a día. Y cuando llegue el partido estar dispuesto a aportar desde donde sea. A todos los futbolistas nos gusta jugar mucho. Pero llego con los pies en la tierra, con mucha ilusión de aportar al equipo".

Opinión sobre Almeyda. "Estoy muy contento con él. Es un entrenador que nos está metiendo mucha intensidad desde el primer día. Tiene mucha energía y al final eso pues se nota y se agradece. Para tener buen ritmo y que los entrenos sean buenos tienes que meterles intensidad y ritmo y eso a él le sobra. El año pasado había un entrenador diferente y ahora está Matías que tiene otra predisposición. Los jugadores queremos adaptarnos rápido a lo que quiere y ayudarle lo máximo posible".