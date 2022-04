El altercado de Roberto Carlos y la ironía de Dani Ceballos en Twitter

La tensión de los partidos entre el Sevilla y el Real Madrid no sólo no es nueva sino que es histórica. Desde los tiempos de Campanal, Gento y Di Stéfano y aquel polémico Trofeo Ramón de Carranza, del que se retiró durante mucho tiempo, en los años 50, a la bajada al vestuario del árbitro de Valdano en la Copa de 2004, el roce ha sido habitual. Y en este caso saltó al palco y a las redes sociales.

Por un lado, Roberto Carlos, que estaba en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán, protagonizó un pequeño altercado que no pasó a mayores por la mediación de algunos presentes. Según denunció Cristóbal Soria en El Chiringuito, el ex madridista fue conminado por un empleado del club a que moderase su actitud tras el gol de Benzema en el minuto 92, y el ex futbolista empujó a dicho empleado.

La cosa no llegó a mayores, pero refleja esa tensión no contenida en partidos que siempre han estado envueltos de una alta rivalidad y mucha polémica, como la vivida en Nervión por la forma en que Cuadra Fernández, que luego invalidó un gol que parecía legal de Vinícius, perdonó de forma descarada la expulsión de Camavinga.

🚨 LÍO TRAS EL SEVILLA-REAL MADRID 🚨 👉 @cristobalsoria: "Roberto Carlos ha empujado a una persona del Sevilla tras el tercer gol" 👉 @JLSanchez78: "Le estaban provocando en el palco durante todo el partido". pic.twitter.com/tytUrrwAf2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2022

No quedó ahí la cosa, porque Dani Ceballos, con pasado en la cantera del Sevilla y muy vinculado al Betis, donde creció antes de ser fichado por el Madrid en 2017, publicó un tuit que ha encendido las redes sociales, ironizando sobre uno de los lemas del Sevilla, el dicen que nunca se rinde. Una consecuencia más de esa rivalidad a veces mal entendida por unos y otros, según quién y según cómo...

DICEN QUE NUNCA SE RINDEN @realmadrid 🤍 ➕3️⃣ — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

El utrerano, que está teniendo una presencia residual en el equipo desde su regreso al Madrid, era baja ante el Sevilla por Covid-19, por lo que no pudo estar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pero eso no le impidió seguir el partido y comentar algunas jugadas, como la mano decretada en el gol anulado a Vinícius.