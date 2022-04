Lopetegui, autocrítico: "Nos ha quemado la pelota"

Julen Lopegtegui ha sido muy autocrítico con la respuesta del Sevilla ante el Real Madrid: "Nos ha quemado la pelota, en la segunda hemos hablado de seguir igual, pero hubo cambios obligados, prácticamente todos, porque había jugadores con problemas, pero al margen de eso nos faltó tranquilidad, tener la pelota, y ante el Madrid lo sufres", comenzó diciendo rotundo.

"No hemos sido capaces de darle la continuidad a la primera parte y nos han castigado de manera merecida. Es cierto que intentamos darle continuidad y no se la hemos dado. Nos vamos tristes, pero tenemos que levantarnos y mirar de cara al siguiente partido y mirar al objetivo y vamos a luchar por ello", continuó.

Para el guipuzcoano todo habría sido distinto con la expulsión de Camavinga. "No puedo poner excusas con el árbitro, sino mirar qué ha pasado. Ha habido cambios forzados, pero el equipo ha tenido que tener tranquilidad y mirar la portería contraria, que es lo que queríamos hacer. Ya al inicio de la segunda parte la inercia nos ha llevado a un partido que nos han remontado. Con diez habría sido otra segunda parte".

Lopetegui fue preguntado por el estado de los cambios forzados: "Papu nos ha pedido el cambio en el descanso, Marcos (Acuña) nos dijo que aguantaba diez minutos y el resto han ido saliendo por el esfuerzo tan grande. En lo de Martial, que el árbitro dijo ue había tocado la pelota Camavinga, hemos tenido que quitarlo lesionado y encima con tarjeta. Ahora son problemas pero como entrenador tengo que analizar el porqué aun con todas estas situaciones que se han dado claramente y prepararnos para lo que viene, tener carácter, personalidad, ante las finales que tenemos por delante".

Primera final ante el Levante: "Tenemos un partido trascendental en Levante, ante un rival que tiene sus objetivos y tenemos que levantarnos y prepararnos bien. La mirada está en ser capaces de conseguir la clasificación para la Champions. Va a ser complicado, difícil, pasa por ganar partidos, todo lo que quedan son finales".

Solicitud de determinación: "Mirando un poco la parte positiva de la primera parte, debemos aprender para afrontar los partidos con carácter, determinación y seguridad. Es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que levantarnos ante un rival que cree firmemente en la salvación e ir con determinación. Y para conseguir el objetivo tenemos que jugar con esta presión".

El arbitraje: "Prefiero no hablar del árbitro hoy porque me iba a arrepentir si digo lo que pienso. De la segunda amarilla (a Camavinga) no hay ninguna duda, porque no ha tocado balón. Él puede errar, pero tiene un montón de ayudantes, y no ha tocado balón. Ante la duda no estamos teniendo fortuna, nuestros rivales directos sí, y tenemos que luchar contra todo eso y siendo conscientes de lo que no está en nuestra mano no lo podemos cambiar".

Mensaje a la afición: "Estamos igual de tristes y decepcionados que ellos, nos han ayudado muchísimo en todo el partido y tenemos tristeza. Para ganar el partido tienes que tener la pelota, quitársela, tener descaro, creer en ti. Al margen de los cambios teníamos que haber hecho un poquito más. Y yo como entrenador también tengo que mirar cómo nos han levantado un 2-0".