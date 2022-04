Monchi cree que las lesiones condicionaron: "Es una fotografía de la temporada"

Monchi atendió a Movistar Plus al término del partido y centró su análisis en cómo las lesiones volvieron a afectar al equipo. ¿Por qué se descompuso el Sevilla? "Se descompone porque hay enfrente un buen equipo como el Real Madrid, pero cuatro cambios han sido por temas físico, no por tema táctico", dijo.

El director general deportivo del Sevilla reconoció cuatro lesiones, o cambios por problemas físicos, en sintonía con el resto de la temporada. Desgraciadamente el partido es una fotografía de la temporada. Un partido totalmente dominado, siendo muy superiores y, bueno, la lesión de Martial, los problemas del Papu, de Lamela, problemas de Acuña... Es lo que ha sido toda la temporada".

Además se mostró convencido de que si hubiera seguido el equipo que empezó el partido en el campo, sin esos cambios forzados, no habría perdido el Sevilla, incluso habría ganado. "Creo que si hubiéramos mantenido el equipo habríamos ganado seguro porque estábamos muy bien. El Madrid no había creado ninguna ocasión de gol, y te da pena porque es el reflejo la temporada".

Enfadado e irónico se mostró con el asunto arbitral, que no quiso valorar e incluso se molestó ante la insistencia de la periodista de Movistar. "No voy a valorar nada porque al final me quedo siempre solo. Vosotros que veis los partidos tenéis que valorarlo. Mojaos también vosotros un poco, yo no soy árbitro y decidid vosotros en cada jugada. Me voy enfadado porque hemos perdido un partido que teníamos controlado. No me preguntes más, hablad vosotros que tenéis los micrófonos abiertos para opinar lo que creáis oportuno".