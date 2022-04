Rakitic: "La expulsión de Camavinga es clarísima"

Ivan Rakitic expresó claramente su protesta contra el arbitraje de Cuadra Fernández, por la jugada clave en la que perdonó la segunda amarilla a Camavinga, al no pitar una falta clarísima. "La expulsión de Camavinga es clarísima, porque no llega al balón y no sé cómo se puede interpretar eso de esa manera, ni da falta, no lo entiendo, porque es expulsión clara. Y la mano de Vinícius creo que se ha visto muy mano, no entiendo por qué le dan tanta bola, no importa si es un poquito o es mucho si es mano. Creo que ha sido un poquito en contra nuestra", dijo ante los micrófonos de Movistar.

El mediocampista del Sevilla expresó también el sentimiento del equipo tras sufrir la remontada ante el Madrid tras ponerse 2-0. "Enfadados, tristes. Hicimos una gran primera parte, pero al Madrid no le puedes dejar ni un centímetro de campo, porque pasa lo que ha pasado, te castiga. Es una gran pena, porque teníamos el partido bastante bien, donde lo queríamos. Con 2-1 también tuvimos algún buen contraataque que tuvimos que rematar, pero cuando no rematas ante el Madrid te pasa esto, pero no culminamos".

"En la segunda parte ellos dieron un paso adelante, que es normal, y nosotros teníamos que matar el partido con el tercero. Y si no lo haces ellos en cada ataque tienen muchísimo peligro y contra los grandes no puede pasar eso", continuó analizando.

Además, no quiso valorar si la primera derrota de la temporada en Liga en Nervión llega en el peor momento por lo que se aprieta la lucha por la Champions. "Nunca es bueno perder, ni ahora ni al principio de temporada. Estamos enfadados porque hicimos muchísimas cosas para poder llevarnos el partido. Estamos tristes, es una gran pena, sobre todo también por nuestra afición, que ha apretado increíblemente bien, pero hay que levantarse y pensar ya en el próximo partido".