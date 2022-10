La antipatía que genera Monchi y la larga lista de atropellos arbitrales contra el Sevilla

Desde este inicio de Liga la figura del director general deportivo del Sevilla ha estado en el disparadero desde una parte de la prensa nacional, que desde hace algún tiempo se ha puesto como objetivo derribar a Monchi, principal artífice del crecimiento del club de Nervión y -no olvidemos- que ha declinado en varias ocasiones ofertas jugosas procedentes de los grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona.

Las nuevas filtraciones de las conversaciones de Whatsap de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), vuelven a ser una constatación de que el enemigo del poder establecido era y es el Sevilla. Tras desvelarse que Rubiales y Gerard Piqué habían puesto por escrito y en un contrato que Real Madrid y Barcelona tenían que estar en la Supercopa de España en Arabia Saudí, el presidente de la RFEF reconoce ahora en una conversación con su padre que le cae "mal" el Sevilla. "A ver si nos cepillamos a los palanganas", revela.

En los últimos meses Monchi ha sido muy criticado por bajar al césped a arengar a los aficionados, sobre todo tras la derrota en Almería, donde los animó a cantar el himno.

"Voy a seguir bajando al estadio siempre, porque creo que mi forma de entender esto es por el contacto con los jugadores, y con la afición. Al que le guste, gracias. Al que no le guste, pues lo entiendo. Hay momentos en los que haga lo que haga uno suena bien, y otros en los que haga lo que haga, no. Voy a seguir siendo el mismo, sin egos ni nada de nada. Lo hice porque creía que era justo con Julen Lopetegui, porque creía que se merecía ese reconocimiento. Incluso pudiendo perjudicarme a mí, por lo que puedan pensar. Cuando voy a saludar a nuestros aficionados cuando perdemos o ganamos lo hago con naturalidad, porque lo he hecho siempre", dijo el de San Fernando en la presentación de Sampaoli.

Las quejas de Monchi ante los atropellos arbitrales de los grandes le han servido para ganarse la antipatía de la que ahora goza. "No me voy a quejar porque al final me quedo solo", dijo en una ocasión el ex guardameta, que en el partido en cuestión que refiere Rubiales, un 2-1 en el Bernabéu en enero de 2020, dijo aquello de "si anulan ese gol, igual bajo y retiro al equipo", una frase que le sirvió para que le llovieran palos a diestro y siniestro desde Madrid. Le habían preguntado si el gol del Sevilla que subió al marcador se podía haber anulado por una mano previa. U otra sentencia en el micrófono de Mónica Merchante: "Sí, y mi prima también ha visto un penalti en el área del Sevilla".

Monchi, sobre las dos acciones polémicas:"Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave. Es absurdo analizar a partir de ahí nada"."Si anulan el gol de De Jong igual bajo al campo y saco al equipo".#LaCasaDeFútbol #VamosEnJuego pic.twitter.com/E4yUXSAJXE — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 18, 2020

En noviembre de 2021, tras una derrota por 2-1 del Sevilla ante el Real Madrid y un penalti claro no pitado a Ocampos, el de San Fernando también sacó a relucir su impotencia. "El penalti a Ocampos es clarísimo; no lo digo yo, lo ha visto todo el mundo, pero da igual, esto no es nuevo".

Monchi ha luchado durante estos años para tratar que estos atropellos de los grandes en el fútbol español no se normalicen en una Liga en la que ya las diferencias en los ingresos por los derechos de televisión son un abuso. Por no hablar de las facilidades que desde LaLiga se le han dado al Barcelona por vulnerar los límites salariales y obtener las célebres palancas económicas.

Una larga lista de atropellos ante el Real Madrid

Están recientes, aparte del penalti no pitado (ni revisado en el VAR) por Sánchez Martínez a Ocampos (en noviembre de 2021), el gol anulado a De Jong por Martínez Munuera por un bloqueo legal de Gudelj a Militao o una de las cosas más irrisorias que se han visto en un partido de fútbol, el penalti pitado a favor del Real Madrid por un empujón de James a uno de sus compañeros, Modric (Mateu Lahoz)... Pero la lista es amplísima a lo largo de la historia. Alguno provocó que el propio Monchi bajara al vestuario del árbitro en algún encuentro entre el Sevilla y el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán.