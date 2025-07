Antonio Cordón y su asombro durante el mercado de fichajes: "Todo el mundo quiere venir al Sevilla"

Antonio Cordón ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación tras la presentación de Gabriel Suazo agradeciendo "a los agentes su apuesta por el Sevilla Fútbol Club, también a su familia. Agradecer a los compañeros del club la oportunidad de este fichaje, creo que este es el camino que vamos a tratar", recalcando que este no es "mi primera incorporación, es una incorporación del Sevilla. Antonio Cordón aporta muy poco, lo hacen el resto de personas. Estamos preparados para todas las posiciones, tanto salidas como entradas. Las condiciones económicas no nos dejan hacer grandes inversiones, vamos a tener que buscar jugadores que den rendimiento al grupo".

Sobre el chileno, el director deportivo sevillista ha reconocido es "el perfil que el Sevilla busca de los jugadores: comprometido, valiente, competitivo, humilde, honesto, con hambre, feliz y que viene a aportar liderazgo y competitividad. Esas son las características principales. Podemos hablar también de sus distintas posiciones, aunque nos fijamos en él para el lateral izquierdo. Creemos que nos va a aportar mucho".

Antonio Cordón, en la rueda de prensa de este martes. / Juan Carlos Muñoz

Nombres propios, medicina y salidas

Al ser cuestionado acerca de la lesión de Joan Jordán y sus molestias a final de temporada con el Deportivo Alavés que parecen haber derivado en una hernia de disco, el extremeño ha reconocido que no le gusta "meterme en cosas médicas, tenemos unos profesiones dentro y fuera del club que son los que dictaminan lo que hay que hacer, pero se hace lo mejor para el bien del jugador". El nombre de Tanguy Nianzou está indudablemente ligado a su alto salario, tema tabú y que no parece tener solución, al igual que su amplio historial de lesiones: "Lo de Nianzou son temas médicos que desconozco. Nuestra obligación es trabajar para solucionar su situación".

Otro que se encuentra fuera de juego y del que no se sabe nada más que algunos vídeos en Instagram es Kelechi Iheanacho. Sobre el nigeriano, Cordón ha recalcado que no iba "a hablar de nombres propios, aunque mi obligación es hablar de algunos. Iheanacho ha tenido unos problemas médicos, yo me ciño a lo que dicen a los especialistas". De momento, Matías Almeyda no ha podido ver al delantero en acción, aunque el director deportivo ha afirmado que "el entrenador está encantado, como todos nosotros. Cada día que pasa va conociendo más el club, los jugadores, la ciudad, la afición... Cada día está más contento. Seguridad plena es la palabra".

Matías Almeyda, junto a Antonio Cordón, en su presentación. / Juan Carlos Muñoz

Juanlu Sánchez se antoja una de las salidas más cercanas del Sevilla Fútbol Club. El canterano hispalense parece tener un acuerdo con el Nápoles, aunque el conjunto blanquirrojo no cede y sigue pidiendo 20 millones por él. Al ser cuestionado acerca del futbolista, Cordón ha asegurado que el equipo sigue "trabajando. Juanlu es jugador del Sevilla, vamos a ver qué depara el mercado". El quinteño se suma así a los Loïc Badé y Dodi Lukebakio, jugadores con el cartel de 'se vende' colocado en la espalda: "La situación de venta la sabemos en todos los clubes, todos venden jugadores si tienen ofrecimientos por parte de otros. Lo que no vamos a hacer es malvender. Creo que tenemos una marca y la vamos a defender a muerte. Escucharemos, pero siempre trataremos que sea lo mejor para ambas partes: para nosotros, el jugador y el club que compra".

Problemas y soluciones

Uno de los momentos en los que más orgulloso se ha podido ver al flamante director deportivo sevillista ha sido al reconocer que se está quedando "perplejo, los ofrecimientos cada día son increíbles. Todo el mundo quiere venir al Sevilla. Esto significa que la gente quiere al club y estima que es un club importante, a pesar de los condicionantes económicos seguimos ahí. Con humildad intentamos aportar lo máximo posible entre todos para que la afición se sienta orgullosa de sus jugadores y su club". Aunque no todo es color de rosa, los problemas no parecen importarle a Cordón, que los afronta con la ilusión de un primerizo: "Sin duda, Estoy encantado de que haya problemas, esto es fútbol. La palabra es comunicación, a partir de ahí todo fluye, trabajamos para ello".