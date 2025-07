Gabriel Suazo durante su presentación con el Sevilla FC: "Estoy trabajando para cumplir mi sueño"

Gabriel Suazo ha sido presentado como futbolista del Sevilla Fútbol Club en la mañana de este martes. Acompañado del presidente José María del Nido Carrasco y el director deportivo Antonio Cordón, el chileno ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa marcada por su optimismo, un rasgo que se ha empeñado en demostrar desde su llegada a la capital hispalense: "Mi personalidad es así, soy un tipo muy alegre que trata de transmitir energía positiva. Hoy nosotros necesitamos de eso. Los pocos días que estado aquí me han hecho sentir como en casa, eso es muy importante para mí. Estas pocas horas han sido muy gratificantes para mí y mi familia".

El clima de crispación que rodea al combinado hispalense no es nuevo para el lateral izquierdo, que ya sufrió algo similar durante el inicio de su carrera en Chile: "Me tocó vivir uno de los momentos más difíciles de mi carrera con esa promoción de Colo Colo. Pude salir adelante y al final llegué a Sevilla, un grande de Europa y España. Siempre lo he dicho, fue un "sí" rotundo. Voy a sacrificarme para que el Sevilla vuelva a estar arriba, que es donde merece". Cuestionado acerca de la importancia de lo institucional en la entidad blanquirroja, el flamante fichaje sevillista ha asegurado conocer "Sevilla lo necesario, no soy un entendido del área directiva porque a mí se me contrata para jugar. Yo voy a hacer mi trabajo desde dentro de la cancha para que todo vaya bien".

Líder por derecho

Suazo terminó luciendo el brazalete de capitán tanto en el Colo Colo como en el Toulouse, aunque reconoce que no fue algo que buscara: "Demostré con el ejemplo que quería entregar todo por el equipo, en lo malo y lo bueno. Voy a estar ahí para mis compañeros". Sobre su papel en el vestuario, el chileno asegura ser "una persona que se deja querer mucho, trato de ser un líder positivo en el lugar que me toque", aunque sabe que es "un jugador nuevo" que lleva "pocos días, pero intentando ayudar a los jóvenes, a los que llevan poco tiempo, para que todos juntos logremos los objetivos".

El lateral lleva apenas cuatro días en la capital hispalense, por lo que no ha tenido mucho tiempo para conversar con su nuevo entrenador. De Matías Almeyda, el sudamericano asegura haber tenido "la agradable sorpresa de verlo en los entrenamientos", incentivado a "seguir adelante todos juntos". Sobre su versatilidad y las distintas posiciones que puede ocupar sobre el verde, el refuerzo sevillista reconoce que "donde más cómodo me siento y mejor me ha ido es en el lateral izquierdo, pero puedo jugar donde quiera el míster".

Suazo, al bajarse del autobús del Sevilla a la llegada a Faro para el choque ante el Birmingham. / SFC

De burocracia e ídolos

Suazo ha querido dejar claro que no dudó en ningún momento cuando el Sevilla puso la oferta encima de la mesa: "Cuando mi agente me presenta la oportunidad de venir, la respuesta fue un 'sí'. Desde fuera se conoce la institución y lo grande que es, quiero demostrar mis cualidades como jugador y persona". La referencia de jugadores chilenos como Zamorano o Gary Medel en la capital andaluza no escapa a su compatriota, que ha querido recalcar la importancia del conjunto blanquirrojo a lo largo y ancho del globo: "El Sevilla se conoce en todo el mundo, hemos tenido jugadores chilenos con gran rendimiento aquí, por eso en Chile es tan reconocido". Sin embargo, el lateral reconoce que no ha podido "hablar con ninguno porque han sido días muy intensos, aunque no es necesario. Me imagino cómo es el club, cómo se vive. Lo viví el otro día con el amistoso".

Sin poder entrenar aún por temas burocráticos, el lateral asegura que llegar inscrito "escapa de mi mano", pero que hará "lo que esté en mi mano para estar". En este momento, Suazo sigue preparándose para ganarle el puesto a Adrià Pedrosa y conquistar a una afición necesitada de referentes sobre el verde: "Estoy trabajando para demostrar que estoy capacitado para competir, para cumplir mi sueño de jugar en Europa, en las mejores ligas del mundo".