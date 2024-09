Arribas: “La exigencia era máxima; tres partidos sin ganar era una crisis”

En mayo de 2015 el Sevilla logró el quinto título europeo de su historia y la cuarta Europa League de la entidad. Fernando Navarro levantó el título aquel año en la ciudad de Varsovia (Polonia), después de que los pupilos de Unai Emery vencieran al Dnipro ucraniano por 2-3 en la final. De aquella temporada se recuerdan grandes jugadores como Bacca, José Antonio Reyes, Banega, Vitolo, Krychowiak o Gameiro. No obstante, en aquella conquista hubo un jugador que tuvo un paso fugaz y no tan relevante durante la temporada y que llegó como refuerzo aquella temporada: Alejandro Arribas. El central madrileño, que venía de descender a Segunda División con Osasuna, fue uno de los refuerzos de Monchi aquel curso para un Sevilla que venía de ganar su tercera Europa League para complementar la defensa de Pareja, Carriço y Kolodziejczak. Arribas tan sólo jugó 18 encuentros con la camiseta del Sevilla, pero el central madrileño guarda un gran recuerdo, como ha contado en el podcast de Offsiders, tanto su fichaje por el club de Nervión como su temporada a las órdenes de Unai Emery.

Su fichaje por el Sevilla: Monchi, Emery... y la figura de Javi Gracia

Arribas durante el verano de 2014, con el descenso a Segunda División con Osasuna, le quedaba contrato con el conjunto navarro y tenía muy cerca su salida a Getafe, hasta que recibió la llamada de Monchi para firmar por el Sevilla: “Me llamó el Sevilla, y tú ahí dices... joder. Estaba yo en el coche, camino de Madrid desde Pamplona, y me llamó mi agente ‘vámonos’, me dijo. Nos vamos a Getafe. Y de camino a Madrid, que encima yo soy de Madrid, frenamos por el Sevilla. ‘En dos viajamos a Sevilla, que el Getafe ya no’, le comentó su representante. Me cambiaron la ruta. Sabía que me querían pero que tenía que salir un central, creo que fue Botía que se iba al Olympiacos. Porque hasta que no llegasen a un acuerdo para salir y no podían ficharme”, comentó Arribas.

El jugador aseguró que tuvo que hacer un esfuerzo económico para llegar en calidad de agente libre al Sevilla y no cobrar lo que le quedaba en Pamplona con Osasuna: “Tuve que perdonar el 90% de mi salario para poder irme a Sevilla, ya que ellos te pagaban al principio del año el 10% de tu ficha y al final de la temporada el otro 90%. Lo hice y no me arrepiento porque a lo mejor no hubiese jugado nunca en el Sevilla. A lo mejor quedaba en segunda división. Luego es verdad que en Sevilla el salario te compensaba porque realmente iba a ganar más que en Osasuna”, explicó.

Se exigía todo, cuando no ganabas tres partidos había crisis; es la exigencia de un club top. — Alejandro Arribas - Exjugador del Sevilla

El artífice de su fichaje, como de aquellas planificaciones, fue Monchi. Pero una de las claves para que Unai Emery estuviese convencido de su llegada fue trabajar con Javi Gracia, con quien asegura que tiene relación con el técnico vasci: “Me ficha Monchi. Y luego Unai Emery conocía a Javi Gracia. De hecho, ellos son amigos, son de más o menos de allí. Sabían como trabajaba Javi Gracia y creía que por ello podría ser una buena incorporación. Hice defensa con Carriço, Pareja y Kolodziejczak. La verdad es que me ficha Monchi, pero ahí el míster estaba de acuerdo.”, comentó el exjugador del Sevilla

La competencia con Carriço, Pareja y Kolodziejczak

Asimismo, el central narró cómo fue su incorporación al Sevilla de Unai Emery, que ya estaba preparando el inicio del curso: “Tuve mala suerte porque llegué y me lesioné. Fui directo a Alemania que estaban de pretemporada, jugué un amistoso a los dos días y me lesioné. Me salió como un bulto en el tobillo. Y entonces estuve parado tres semanas y me perdí la Supercopa Europa. Me perdí algunos partidos al principio y luego ya empecé a entrar. Al final jugué, empecé a jugar no sé si en octubre o por ahí”, aseguró Alejandro Arribas.

Pese a su baja en el inicio de la temporada, explicó como Alejandro Arribas fue la temporada con Emery y la rotación entre la Europa League y LaLiga, ya que fue, por un momento, el tercer central. Hasta que el francés Kolodziejczak le quitó su sitio: “En febrero viajo a Granada, con 39 y pico de fiebre, malísimo. Jugaba ya Kolodziejczak, que venía sin jugar nada porque era el cuarto central, entonces, lo que hacía Emery era, ponía, por ejemplo, Carriço y Pareja, el siguiente partido, Carriço y yo, el siguiente partido, Pareja y yo, íbamos rotando entre los tres. Pues en ese momento era el cuarto era Kolodziejczak, que no jugaba nada. Me pongo enfermo, juega él, 5-0 ganamos al Granada, entonces, a partir de ahí, yo pasé a ser el cuarto. Él pasó a ser el tercero y entonces, ya al final, dejé de jugar un par de meses hasta que al final, ya jugaba yo en Liga y él Europa League. El equipo seguía ganando, porque ese año, la verdad, es que fue muy bueno”, explicó el central madrieño que aseguró que tenían un “equipazo” con jugadores como Bacca, Gameiro o Iago Aspas.

La exigencia del Sevilla y su recuerdo del Sánchez-Pizjuán

Alejandro Arribas aprovechó para desgranar cómo era por dentro la exigencia del Sevilla que venía de ganar la Europa League con Unai Emery y luchaba por plazas de Champions League. Una situación que le dejó boquiabierto respecto a su paso por Rayo Vallecano y Osasuna: “Se exigía todo. Cuando no ganabas en tres partidos había reunión de equipo, crisis, no sé qué… Y yo decía… ‘pero si vamos quintos a un punto del cuarto, clasificados en Copa, clasificados como primeros de grupos en la Europa League… pero si estamos arriba en todo, son tres partidos. Entonces claro, aquí te exigen mucho, mucho más, es un club top. En Osasuna con ganar uno de cuatro nos dabamos por satisfecho”, relataba el central.

También recordó su relación con la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán de la que guarda un gran recuerdo durante su temporada en el Sevilla: “La afición es muy exigente. En las buenas es increíble, pero en las malas aprieta. La primera vez que estuve y escuché el himno dices: ‘tienes que morir por toda esa gente’. Están tan emocionados con las banderas, con las bufandas, cantando…, tienes que salir a reventar. Hubiera sido increíble vivir el derbi, pero el Betis estuvo en Segunda División. Récord histórico de puntos, título… esa temporada es un recuerdo para toda la vida”, explicó Arribas.