El Sevilla sólo perdió en dos de sus seis últimas visitas a Bilbao

El Sevilla abrirá LaLiga EA Sports el próximo domingo visitando San Mamés, un estadio que en los últimos años se le ha dado especialmente bien. El conjunto andaluz sólo ha perdido en dos de sus seis últimas visitas ligueras al Athletic Club, con un balance que incluye tres victorias y un empate.

El cuadro sevillista ha pasado de ser un rival accesible para el Athletic en Bilbao durante casi una década a convertirse en una auténtica pesadilla en el último lustro. Tras el 0-4 encajado en la temporada 2009-10, el Sevilla sufrió nueve derrotas consecutivas en San Mamés entre 2011 y 2019. Sin embargo, en las seis campañas más recientes la historia ha cambiado: triunfos por 1-2 en la 2019-20 (goles de Banega y Munir), y por 0-1 tanto en la 2021-22 (Delaney) como en la 2022-23 (Ocampos, de penalti).

En el último enfrentamiento, disputado el 29 de septiembre del pasado año, el Sevilla logró un empate in extremis gracias a un autogol del portero Álex Padilla en el minuto 93, que neutralizó el tanto inicial de Mikel Jauregizar.

Las dos únicas derrotas recientes del Sevilla en Bilbao fueron el 2-1 de la 2020-21 (gol de En-Nesyri) y el 2-0 de la pasada temporada. En el balance histórico de 81 duelos ligueros en San Mamés, el Sevilla ha sumado 19 victorias y 11 empates, con 80 goles a favor.