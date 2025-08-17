Athletic-Sevilla, en directo el partido de Liga

El Athletic Club de Bilbao y el Sevilla Fútbol Club arrancan la temporada 2025-26 con el partido que juegan desde las 19:30 en San Mamés correspondiente a la primera jornada de Liga. El árbitro encargado de dirigir el encuentro es el colegiado extremeño Hernández Maeso, con el manchego adscrito al Colegio Madrileño Pizarro Gómez en el VAR.

Será el debut de Matías Almeyda en el fútbol español como entrenador. El técnico argentino aún no puede contar con ninguno de los tres fichajes realizados por el Sevilla hasta ahora -Alfon, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos- debido a su escasísimo límite salarial.

Este sábado el club pudo inscribir a Akor Adams, con la mediación de José María del Nido Carrasco y Jordi Marín, que pusieron dinero de su bolsillo para completar la escasa bolsa de fichas que tiene el Sevilla, horas antes de que hiciera lo propio con Januzaj, quien ha aceptado rebajarse el sueldo una vez renueve el contrato. En ese escaso límite salarial ya estaba incluido parte de la ficha del belga desde que fuera cedido compartiendo sus emolumentos con Las Palmas.

Ambos están en una convocatoria con numerosas bajas entre futbolistas no inscritos aún (los tres fichajes más el descartado Álvaro Fernández, el tocado Rubén Vargas e Iheanacho) y lesionados (Nianzou, Ramón Martínez, Badé y Joan Jordán).

En este contexto, el Sevilla debuta en la Liga 24-25 inmerso en un mar de incógnitas. Juanlu está en la convocatoria pero no viajó Badé, que además de salir de lesión está negociando su salida con el Baryer Leverkusen muy bien posicionado y el Inter muy interesado. Mientras no haya alguna venta importante no podrá haber más inscripciones.