Athletic-Sevilla: La 'tabula rasa' de Matías Almeyda

El nuevo Sevilla de Matías Almeyda, un equipo con apenas novedades en su once y sin ningún fichaje en la convocatoria, se presenta en San Mamés en el partido que abrirá una nueva temporada llena de incertidumbre. El sevillismo, anclado en el escepticismo al que lo ha llevado la deriva de un club que pretende renacer de sus cenizas, se frota los ojos ante la realidad de que las dos grandes sorpresas para la puesta de largo del nuevo proyecto sean Januzaj y Akor Adams. Un futbolista que parecía olvidado tras su cesión a Las Palmas y otro que ha sido el 9 titular en la pretemporada después de apenas comparecer entre lesiones desde que lo fichara Víctor Orta en enero. Ni un fichaje en San Mamés.

El proyecto de Antonio Cordón es el de la fe en el grupo, en la unión, en el trabajo de hormiguita. Es lo que prometió en su balance previo al inicio liguero, en el que relativizó la falta de inscripciones. “En San Mamés jugaremos con lo que haga falta”, dijo el gestor pacense. No le queda otra a este Sevilla que tiene un puñado de futbolistas sin inscribir y que debe ir inscribiendo a los jugadores con contratos más antiguos.

A esto ha llevado la deriva económica de un equipo que bajó abruptamente del escalón de la Champions y los títulos europeos a la lucha más cruda por la supervivencia en Primera División. Hoy es el primer partido para comenzar a levantar el muro sobre el que cimentar el nuevo objetivo, que no puede ser otro que el de la permanencia.

Onces probables. / E. F. / Infografía

Mucho tiene que cambiar el panorama de aquí al 1 de septiembre, la fecha en la que se cierra el mercado estival y la que fijó Cordón como referencia para valorar la planificación del Sevilla, para que se puede hablar de otra cosa que no sea la permanencia, pese a la implicación y la ilusión que están mostrando el propio director deportivo y Almeyda, el mejor fichaje de este verano, en una especie de lema que intentan difundir desde el club. De hecho, el único fichaje que puede empezar la Liga...

Ni el meta Odysseas Vlachodimos, ni el lateral izquierdo Suazo, ni el mediapunta Alfon, éste como refuerzo de la era Orta, pudieron viajar a Bilbao ya que no están inscritos todavía. Las esperadas y necesarias grandes ventas no terminan de producirse y el Sevilla se encuentra en una situación que invita a la inquietud, a la incógnita sobre cómo podrá implementar Almeyda su plan de juego con tan escasos mimbres: 22 convocados con siete fichas del filial, incluida la de Idumbo, y con futbolistas como Akor Adams y Januzaj, inscrito éste este sábado de forma sorprendente al haber aceptado negociar la renovación a la baja de su contrato y vista su presunta implicación para asentarse en el Sevilla de Almeyda. El argentino ha dado el plácet por cierto. De ahí que se llevara a Bilbao al extremo belga.

En el Athletic también hay algunas bajas, pero ninguna del peso de Badé, por ejemplo, quien no pudo viajar por estar lesionado y también por estar pendiente de su traspaso, con el Bayer Leverkusen como plausible destino por lo avanzado que tenía la negociación antes de la irrupción del Inter. Juanlu, en cambio, sí viajó porque su salida al Nápoles sigue como en junio: sin definirse y con más ruido que nueces.

Ernesto Valverde no puede contar con Yeray por su suspensión provisional por presunto dopaje; tampoco con Egiluz, que se pierde el resto de la temporada por una grave lesión; el regreso de Laporte no se concreta; Sancet y Unai Gómez causan baja en ataque... Pero sólo hay que mirar la línea compuesta por los hermanos Williams y Berenguer para comprobar el contraste entre un Athletic de Champions y un Sevilla de saldo...